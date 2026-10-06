28η Οκτωβρίου: Πότε και πού θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της εθνικής επετείου - Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Ξεκινάνε οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της φετινής επετείου της εθνικής εορτής για την 28η Οκτωβρίου που φέτος «πέφτει» Τετάρτη. Από πλευράς υπουργείου Εσωτερικών στάλθηκε στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας η εγκύκλιος αναφορικά με την διεξαγωγή των καθιερωμένων μαθητικών παρελάσεων καθώς και οι σχετικές οδηγίες για τον εορτασμό των ανωτέρω επετείων, στις πόλεις των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.

Τι ισχύει για την Αθήνα

Την 27η Οκτωβρίου προβλέπεται κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από την Κεντρική Επιτροπή Βορειοηπειρωτικού Αγώνα, την Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδας, εφεδροπολεμιστικές οργανώσεις, εκπροσώπους Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, εκπροσώπους Σώματος Αδελφών Νοσοκόμων Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κτλ. Εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης στεφάνι θα καταθέσουν εκπρόσωποι όλων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων που εδρεύουν στο νομό.

Την 28η Οκτωβρίου θα τελεστεί επίσημη δοξολογία ενώ θα υπάρξει και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων, των πολιτικών κομμάτων και των Ενόπλων Δυνάμεων, τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ανήμερα της επετείου θα διεξαχθεί και η μαθητική παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσκόπων και οδηγών ενώπιον της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, παρισταμένων εκπροσώπων της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδας. Η μέγιστη χρονική διάρκεια της παρέλασης ορίζεται σε 60 λεπτά. Σημειώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τελετουργικό του εορτασμού στην Θεσσαλονίκη

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης την 25η Οκτωβρίου προβλέπεται γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, όπως ορίζεται στη με αριθμό 54339/1-10-2026 απόφασή μας. Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του πολιούχου της πόλης Αγίου Δημητρίου.

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Την 26η Οκτωβρίου θα γίνει η επίσημης δοξολογίας στον Ιερό Ναό του πολιούχου της πόλης, Αγίου Δημητρίου. Την 27η Οκτωβρίου θα τελεστεί η παρέλαση μαθητών παρουσία μελών της Κυβέρνησης και λοιπών Αρχών.

Την 28η Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού από την τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων των μαθητών και σπουδαστών, προσκόπων, οδηγών, αναπήρων πολέμου, τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος κτλ.

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