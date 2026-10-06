Τα ίχνη του 73χρονου είχαν χαθεί από το απόγευμα της 4ης Οκτωβρίου.

Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 73χρονου Βρετανίου στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά του νομού Χανίων, καθώς εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (06/10).

Ο 73χρονος έκανε πεζοπορία στο φαράγγι την Κυριακή (04/10). Όταν δεν επικοινώνησε με τη σύζυγό του, η οποία διαμένει στο εξωτερικό, εκείνη ενημέρωσε τις Αρχές ότι τα ίχνη του άντρα της χάθηκαν.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Αρχών και των διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που με 8 διασώστες και δύο οχήματα ενίσχυσαν το έργο των αστυνομικών για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε μέσα στη σκηνή που είχε κατασκηνώσει και παρά την κακοκαιρία που επικράτησε στην περιοχή, είναι καλά στην υγεία του. Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, επικοινωνώντας στη συνέχεια με την οικογένειά του.