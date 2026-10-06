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Η επιχείρηση επιστροφής μεταναστών από το Πακιστάν και τη Γεωργία διοργανώθηκε από την Ελλάδα με τη συμμετοχή της Κύπρου.

Με ειδική πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση επιστροφής υπηκόων Γεωργίας και Πακιστάν, στις χώρες καταγωγής τους.

Συνολικά επιστράφηκαν 40 υπήκοοι Πακιστάν και 10 υπήκοοι Γεωργίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης συμμετείχαν αστυνομικοί συνοδοί, ιατρός, εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και εκπρόσωπος, παρατηρητής, διερμηνείς και αστυνομικοί συνοδοί της Frontex.

Η επιχείρηση επιστροφής διοργανώθηκε από την Ελλάδα με τη συμμετοχή της Κύπρου, μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οικονομική στήριξη και συντονισμό του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής Frontex.