Η εκκένωση του καταυλισμού στην ακτή Τραμπολίν εντάσσεται στην προσπάθεια των ισπανικών αρχών να μεταφέρουν τους ανθρώπους από τα αυτοσχέδια καταλύματα σε οργανωμένες δομές.

Επιχείρηση για την εκκένωση αυτοσχέδιου καταυλισμού μεταναστών σε παραλία της Θέουτα πραγματοποίησε την Κυριακή η ισπανική αστυνομία, δύο μήνες μετά τη μαζική διέλευση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τα σύνορα με το Μαρόκο.

Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, περισσότεροι από 72.000 μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής στα τέλη Ιουλίου. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στη συνέχεια στο Μαρόκο, ωστόσο τουλάχιστον 10.000 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα.

Η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων έχει ασκήσει σημαντική πίεση στις υποδομές και στους διαθέσιμους πόρους της περιοχής, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και εντάσεις.

Περίπου 3.000 άνθρωποι σε σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα

Στο επίκεντρο της αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκε η ακτή Τραμπολίν, όπου περίπου 3.000 άνθρωποι είχαν δημιουργήσει έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό. Επί δύο μήνες διέμεναν σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα, μετά τη μαζική είσοδό τους στη Θέουτα.

Εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι οι μετανάστες απομακρύνθηκαν από την παραλία και μεταφέρθηκαν σε προσωρινή δομή φιλοξενίας.

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Εκεί πρόκειται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες για την εξέταση της κατάστασής τους, ενώ όσοι το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο Μαρόκο.

Πίεση στις υποδομές της Θέουτα

Η Θέουτα βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Αφρικής και αποτελεί ισπανικό έδαφος, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των μεταναστευτικών διαδρομών από την Αφρική προς την Ευρώπη.

Η μαζική άφιξη περισσότερων από 72.000 ανθρώπων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στα τέλη Ιουλίου δημιούργησε μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τις τοπικές αρχές.

Παρά τις επιστροφές που ακολούθησαν, οι περίπου 10.000 μετανάστες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της ισπανικής κυβέρνησης, παραμένουν στον θύλακα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τις υπάρχουσες δομές φιλοξενίας.