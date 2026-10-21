Ο ηγέτης της Αργεντινής κάλεσε τους Ισπανούς «να πετάξουν έξω με τις κλωτσιές» τους Σοσιαλιστές.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, επέκρινε σήμερα, Τετάρτη, τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, τον οποίο χαρακτήρισε «δικτάτορα» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Μαδρίτη, όπου πρόκειται να εκφράσει τη στήριξή του στη δεξιά και την ακροδεξιά αντιπολίτευση ενόψει των ισπανικών βουλευτικών εκλογών.

«Η Ισπανία έχει υποδεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες Αργεντινούς, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη χώρα τους για να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την έλλειψη προοπτικής, που ήταν αποτέλεσμα του ολέθριου σοσιαλισμού του 21ου αιώνα (…) τον οποίο εσείς εξακολουθείτε να υφίσταστε, με τον απαράδεκτο δικτάτορα Πέδρο Σάντσεθ», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, σε ομιλία του σε οικονομικό φόρουμ.

Ο 55χρονος ηγέτης της Αργεντινής χαρακτήρισε επίσης τον επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης «κλέφτη» και «διεφθαρμένο» ηγέτη.

Στην ομιλία του, ο Χαβιέρ Μιλέι κάλεσε τους Ισπανούς «να πετάξουν έξω με τις κλωτσιές τους Σοσιαλιστές», σχεδόν έξι εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που έχουν προκηρυχθεί για τις 29 Νοεμβρίου και η έκβασή τους είναι πολύ αβέβαιη.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής καταφέρθηκε έντονα εναντίον των «κομμάτων της αριστεράς» στην Ευρώπη, κατηγορώντας τα ότι είναι «οι πρώτοι υπεύθυνοι» για την οικονομική «στασιμότητα» στη Γηραιά Ήπειρο.

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Σχετικά με τη μετανάστευση, ο Μιλέι κατηγόρησε την αριστερή κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ότι ενθαρρύνει, για εκλογικές σκοπιμότητες, την «εισβολή» μεταναστών, επικαλούμενος το παράδειγμα του θύλακα της Θέουτα και εκφράζοντας «μεγάλη ανησυχία».

«Η οικονομική στασιμότητα, σε συνδυασμό με την ανευθυνότητα στο μεταναστευτικό, χαράσσει δρόμο παρακμής για το μέλλον, που θα είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί», υποστήριξε.

Στη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μαδρίτη, ο πρόεδρος της Αργεντινής πρόκειται να συναντηθεί κυρίως με τους ηγέτες του ακροδεξιού κόμματος Vox και τη δεξιά πρόεδρο της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

«Είμαι ξεκάθαρα φίλος με τον (ηγέτη του Vox) Σαντιάγο Αμπασκάλ και με την Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο και πιστεύω ότι έχουν υγιείς και θετικές ιδέες για να βγει η Ισπανία από την παρακμή», δήλωσε.

Η ανάρτηση Σάντσεθ

Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Χαβιέρ Μιλέι, ο Πέδρο Σάντσεθ δημοσιοποίησε στο X σύντομο βίντεο στο οποίο δήλωνε υπερήφανος που είναι «αριστεριστής» («zurdo» στα ισπανικά), ένας όρος που χρησιμοποιούν συχνά υποτιμητικά ο αργεντινός ηγέτης και η άκρα δεξιά όταν αναφέρονται στους αριστερούς.

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2112793467642630210}

Με πληροφορίες από El Pais