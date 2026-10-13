Το νέο κόμμα στην Ισπανία δεσμεύεται να προσφέρει έναν νέο, σύγχρονο και διάφανο τρόπο διακυβέρνησης στην πολιτική σκηνή, ο οποίος «δεν θα τροφοδοτείται από τον φόβο, τις προσβολές και την νοσταλγία».

Η δικηγόρος πρώην σύμβουλος της ΕΕ και σύζυγος του πρώην αντιπροέδρου της βρετανικής κυβέρνησης Nick Clegg, Miriam González Durántez ίδρυσε ένα νέο φιλελεύθερο, κεντρώο κόμμα στην Ισπανία με τη δέσμευση να «καθαρίσει» την πολιτική σκηνή και να δώσει στους ψηφοφόρους μία εναλλακτική στην κυρίαρχα σοσιαλιστικά και συντηρητικά κόμματα, λίγο πριν τις εκλογές τους επόμενου μήνα.

Το νέο κόμμα της González Durántez, φέρει το όνομα Democracia21, και δεσμεύεται να προσφέρει έναν νέο, σύγχρονο, και διάφανο τρόπο διακυβέρνησης στην πολιτική σκηνή, ο οποίος «δεν θα τροφοδοτείται από τον φόβο, τις προσβολές και την νοσταλγία».

Στο μανιφέστο της η Democracia21 κατηγορεί το κυβερνών κόμμα και τη δεξιά για σπατάλη δεκαετιών διακυβέρνησης με σκοπό την ικανοποίηση βραχυπρόθεσμων πολιτικών σκοπών. «Εντωμεταξύ: η στέγαση έχει γίνει αφόρητη, οι νέοι φεύγουν, η γραφειοκρατία εξελίσσεται σαν να είναι θρησκεία, και οι διαπληκτισμοί έχουν πάρει τη θέση της διακυβέρνησης», αναφέρει. «Η πολιτική της παλιάς σχολής μετέτρεπε κάθε πρόβλημα σε αφήγημα και κάθε λύση σε εκλογική απειλή» σημείωσε.

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Το νέο κόμμα υπόσχεται «ριζική πολιτική εξυγίανση» συμπεριλαμβανομένης της πολύ μεγαλύτερης διαφάνειας για τα κόμματα.

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Η ίδια θα González Durántez, η οποία ανακοίνωσε πως η Democracia21 θα κατέβει στην Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη, στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, έχει ήδη θέσει ως προτεραιότητες για την ίδια τα δύο μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ισπανοί: την στεγαστική κρίση και την μετανάστευση.

Μιλώντας στο ιδρυτικό συνέδριο του κόμματός της, η González Durántez κατηγόρησε τα PSOE και PP ότι αγνοούν την στεγαστική κρίση. «Το ένα κόμμα είναι στην κυβέρνηση για οκτώ χρόνια και το άλλο ελέγχει το 80% των ισπανικών περιφερειακών κυβερνήσεων» είπε. «Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ότι θυμούνται τη στεγαστική κρίση όταν πλησιάζουν οι εκλογές και όλοι βρίσκονται στους δρόμους».

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Η González Durántez πρότεινε την απαλλαγή από τους στεγαστικούς φόρους για τους ανθρώπους κάτω των 35 ετών, υποστήριξε ότι ένας νέος που κερδίζει 1.300 € το μήνα δεν πρέπει να πληρώνει περισσότερα από 350 € το μήνα ενοίκιο.

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Υπερασπίστηκε επίσης τα οφέλη της ελεγχόμενης μετανάστευσης και τη θέση της Ισπανίας στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, το οποίο περιέγραψε ως «απολύτως υπαρξιακό» για τη χώρα.

«Η μετανάστευση αποτελεί πολύτιμο στοιχείο και ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ισπανία αυτή τη στιγμή», τόνισε και πρόσθεσε πως «πρέπει να απαλλαγούμε από κάθε ξενοφοβική ρητορική, αλλά το κράτος οφείλει να διατηρεί τον έλεγχο της μετανάστευσης. Πρέπει να αποφασίζουμε εμείς ποιοι εισέρχονται, με ποιον τρόπο και πότε, καθώς και, στην περίπτωση που χρειαστεί να αποχωρήσουν, πότε θα φύγουν. Τίποτα από αυτά δεν είναι αντιφατικό. Οφείλουμε να τα πράξουμε όλα αυτά διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη δεν θα πέσει στην παγίδα εκείνων των πολιτικών δυνάμεων που δεν επιδιώκουν τη μεταρρύθμιση της Ευρώπης, αλλά τη διάλυσή της».