Η υπόθεση της Αμπασκάλ έχει γίνει σύμβολο για το κίνημα κατά των εξώσεων στην Ισπανία, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε πολιτικό «διχασμό» ενόψει των πρόωρων εκλογών.

Χαοτική αντιπαράθεση με θεωρίες συνομωσίας, ξέσπασε στην Ισπανία μετά τον θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπρασκάλ την Τετάρτη (07/10), δύο εβδομάδες μετά την έξωσή της από το σπίτι που διέμενε στη Μαδρίτη, γεγονός που προκάλεσε ξεσηκωμό των Ισπανών ενάντια στη στεγαστική κρίση.

Λίγη ώρα μετά τον θάνατό της, τον οποίον ανακοίνωσε το Συνδικάτο Ενοικιαστών της Μαδρίτης, ο λογαριασμός του ακροδεξιού κόμματος VOX υποστήριξε ότι η Μαρικάρμεν δολοφονήθηκε. Την σκυτάλη πήραν στελέχη και υποστηρικτές της ισπανικής ακροδεξιάς ενισχύοντας τους ισχυρισμούς περί δολοφονίας, χωρίς όμως να παρουσιάζουν σχετικά στοιχεία.

{https://x.com/vox_es/status/2107912609060057352}

Ο ευρωβουλευτής του VOX, Χέρμαν Τερτς, ζήτησε με ανάρτησή του στο X τη διενέργεια νεκροψίας, ενώ ο σχολιαστής Βίτο Κίλες προχώρησε σε μία ιδαίτερα επιθετική ανάρτηση. Συγκεκριμένα, ο Κίλες έγραψε ότι η Αριστερά θα μπορούσε να έχει δολοφονήσει τη Μαρικάρμεν και να κατηγορήσει τη Δεξιά, ενώ χρησιμοποίησε και τη φράση «Zurdos de mierda», δηλαδή «γ@μημενοι αριστεροί» διευκρινίζοντας αργότερα ότι πρόκειται για «εκλογική εξόντωση».

{https://x.com/hermanntertsch/status/2107956598291231214}

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Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο δημοσιογράφος Χαβιέρ Νεγρέ, ενώ την Πέμπτη (08/10) το VOX δημοσίευσε βίντεο του Γενικού Γραμματέα του κόμματος, Ιγνάθιο Γκαρίγκα, ο οποίος συνέδεσε τον θάνατο της γυναίκας με το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας.

{https://x.com/Igarrigavaz/status/2107841377555853469}

Ο Γκαρίγκα τόνισε ότι αν η Μαρικάρμεν λεγόταν «Morocarmen» θα είχε ήδη κοινωνική κατοικία, εκφράζοντας τη θέση του VOX ότι οι μετανάστες χαίρουν ιδιαίτερης μεταχείρισης στο θέμα της στέγασης.

{https://x.com/javiernegre10/status/2107986993577857062}

Άλλες αναρτήσεις το πήγαν ένα βήμα παραπέρα, παρουσιάζοντας τη Μαρικάρμεν ως τον «αποδιοπομπαίο τράγο» ενός καλά στημένου πολιτικού σχέδιου. Άλλοι την αποκάλεσαν και «μάρτυρα».

Η έξωση και η πολιτική πόλωση

Η Μαρικάρμεν Αμπρασκάλ είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της στις 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από δικαστική απόφαση. Η υπόθεσή της είχε ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες αναρτήσεις να αναφέρονται στην έξωση και στη στεγαστική κρίση.

Σύμφωνα με ανάλυση που επικαλείται η ElPais, από τις 21 έως τις 28 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν περισσότερα από 12.000 posts στο X και περίπου 350.000 κοινοποιήσεις στην Ισπανία.

Οι περισσότερες αναφορές αφορούσαν την εταιρεία που είχε στην ιδιοκτησία της το ακίνητο, την ισπανική κυβέρνηση, την πρόεδρο της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο, την αστυνομία, τον Πέδρο Σάντσεθ, το PSOE και τον δήμο της Μαδρίτης.

Η αναλύτρια social media Μάρι Λουθ Κονγκόστο έκανε λόγο για χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής πόλωσης, επισημαίνοντας ότι στην υπόθεση δεν λειτούργησαν μέσα ενημέρωσης ως γέφυρα μεταξύ των δύο πολιτικών χώρων, αλλά οι χρήστες ενημερώνονταν κυρίως από πηγές που βρίσκονταν κοντά στις δικές τους πολιτικές πεποιθήσεις.

Παράλληλα, οι αναζητήσεις για τη Μαρικάρμεν στη Google αυξήθηκαν κατακόρυφα, ενώ στο X εξαπλώθηκαν ακόμη πιο ακραίες θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο θάνατός της ήταν δήθεν μέρος οργανωμένου πολιτικού σχεδίου.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν συνοδεύονται από στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε ή ότι ο θάνατός της αποτέλεσε οργανωμένη πολιτική ενέργεια. Η υπόθεση, ωστόσο, έχει εξελιχθεί σε νέο πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ισπανία, με τη στεγαστική κρίση και την έξωση να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η Μαρικάρμεν επανέφερε στην Ισπανία το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης

Παράλληλα, ο θάνατος της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ έχει προκαλέσει νέες κινητοποιήσεις στη Μαδρίτη, με συλλογικότητες και οργανώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση να καλούν τους πολίτες να διαμαρτυρηθούν για τις εξώσεις και την κατάσταση στην αγορά κατοικίας.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται με βασικό αίτημα την προστασία των ενοικιαστών και την εξασφάλιση προσιτής και αξιοπρεπούς κατοικίας, ενώ οι συμμετέχοντες καταγγέλλουν ότι η στεγαστική κρίση έχει οδηγήσει ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες σε αδιέξοδο.

Η υπόθεση της Αμπασκάλ έχει γίνει σύμβολο για το κίνημα κατά των εξώσεων, καθώς η έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου είχε προκαλέσει ήδη έντονες αντιδράσεις. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, ενώ οργανώσεις ενοικιαστών ζητούν από την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Η στεγαστική κρίση παραμένει ένα φλέγον ζήτημα στην Ισπανία, την ώρα που η χώρα οδηγείται σε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου.