Οι καταγγελίες, οι νέες δηλώσεις και οι προαναγγελίες προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Τρία είναι πλέον τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που τάσσονται στο πλευρό της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ.

Νέο επεισόδιο μετά την καταγγελία για εξύβριση και εκφοβισμό της Άννας Παπαδοπούλου κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλο σημειώθηκε χθες (9/10), με τους δύο πρωταγωνιστές της υπόθεσης να επανέρχονται με νέες καταγγελίες, διαψεύσεις και προαναγγελίες μηνύσεων, την ώρα που πληθαίνουν οι δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το περιστατικό.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε από την έντονη αντιπαράθεση των δύο σε τηλεοπτική εκπομπή και τις καταγγελίες της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ για όσα ακολούθησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα, έχει πλέον αποκτήσει ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις. Και αυτό διότι, πέρα από τις εκ διαμέτρου αντίθετες περιγραφές των γεγονότων, έχουν ανακύψει ερωτήματα για τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, με στελέχη του ίδιου του ΠΑΣΟΚ να εκφράζουν δημόσια τη διαφωνία τους με τον τρόπο αντιμετώπισης της καταγγελίας.

Μάλιστα, στις παρεμβάσεις της Κατερίνας Μπατζελή και της Βάσιας Μαδέση προστέθηκε και εκείνη του Θόδωρου Μαργαρίτη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πείστηκε καθόλου από τις εξηγήσεις του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση να χαμηλώσουν οι τόνοι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

Παπαδοπούλου: «Ένιωσα φόβο» – Επιμένει στις καταγγελίες

Η Άννα Παπαδοπούλου και ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος φιλοξενήθηκαν την Παρασκευή στην εκπομπή «Διπλός Μπελάς» του Mega News 104.6, με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, χωρίς ωστόσο να συνομιλήσουν μεταξύ τους, καθώς ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ.

Η Άννα Παπαδοπούλου επανέλαβε ότι δέχθηκε προσωπική επίθεση από τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο σχετικά με την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής δεν της επέτρεπε να μιλήσει επί πέντε λεπτά.

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Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η ένταση συνεχίστηκε και μετά το τέλος της εκπομπής, με τον πρώην βουλευτή να κινείται δύο φορές προς το μέρος της και τον κ. Κτιστάκη να παρεμβαίνει.

Η ίδια υποστήριξε ότι δέχθηκε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και αισθάνθηκε ότι υπέστη εκφοβισμό, επισημαίνοντας πως αντέδρασε έντονα μόνο όταν, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε προσωπική προσβολή.

Αναφερόμενη στη συγγνώμη του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, υποστήριξε ότι αυτή διατυπώθηκε μόνο αφού τον προειδοποίησε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Εξήγησε, μάλιστα, ότι δεν την αποδέχθηκε, καθώς είχε αισθανθεί μεγάλη ταραχή και φόβο από όσα είχαν προηγηθεί.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ επέμεινε ότι δεν προκάλεσε με κανέναν τρόπο τον πρώην βουλευτή, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στάση του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι στελέχη του κόμματος επιχειρούν να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά που καταγγέλλει.

Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν μάρτυρες για όσα συνέβησαν μετά το τέλος της τηλεοπτικής εκπομπής.

Κωνσταντόπουλος: «Εγώ θα πάω πρώτος στο δικαστήριο, την ξέρουμε από τα αμφιθέατρα»

Αμέσως μετά, από την ίδια ραδιοφωνική συχνότητα, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες της Άννας Παπαδοπούλου, αρνούμενος ότι την εξύβρισε ή ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.

«Σκουπίδι, δεν την είπα. Ας φέρει τους μάρτυρες στα δικαστήρια. Άλλη ήταν η αναφορά μου, δεν θα πω τι είπα για να τα πω στο δικαστήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ παραδέχθηκε, επομένως, ότι υπήρξε κάποια αναφορά προς την Άννα Παπαδοπούλου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό της, παραπέμποντας στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε ό,τι αφορά την καταγγελία ότι κινήθηκε προς το μέρος της, υποστήριξε πως το έκανε προκειμένου να της ζητήσει συγγνώμη για την ένταση που είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής.

Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η Άννα Παπαδοπούλου τον αντιμετώπισε ειρωνικά και έκανε αναφορές σε ηρεμιστικά και χάπια.

Ωστόσο, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος δεν περιορίστηκε στη διάψευση των καταγγελιών, αλλά προχώρησε και σε νέες προσωπικές αναφορές σε βάρος της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Φοβήθηκε όπως και στις αίθουσες των αμφιθεάτρων, όταν ήταν φοιτήτρια και καλούσε την Αστυνομία. Ξέρουμε πολύ καλά την κ. Παπαδοπούλου», δήλωσε, ενώ απέρριψε και την έμφυλη διάσταση που έχει αποδοθεί στο περιστατικό, λέγοντας πως «τα περί έμφυλης βίας τα επιστρέφω στους εμπνευστές του».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η συγγνώμη που ζήτησε αφορούσε αποκλειστικά την έντονη πολιτική αντιπαράθεση στον τηλεοπτικό αέρα και όχι όσα του καταλογίζει η Άννα Παπαδοπούλου για τη συνέχεια του επεισοδίου.

Ο ίδιος προανήγγειλε, μάλιστα, ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της, δηλώνοντας: «Θα πάω εγώ πρώτος στα δικαστήρια. Ο διάλογος είναι διάλογος, θα κάνω μήνυση για τη συκοφάντησή μου και τα ψεύδη εναντίον μου».

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Η ανάρτηση Κωνσταντόπουλου: «Η δημόσια σύσταση της Παπαδοπούλου να πάρω «ένα ηρεμιστικό» δεν συνάδει με τον πολιτικό διάλογο»

«Διαψεύδω κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί υβριστικής επίθεσης και επιθετικής κίνησης προς το στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ., κ. Άννα Παπαδοπούλου.

Σέβομαι τον πολιτικό διάλογο και τους δημοκρατικους κανόνες αυτού. Για την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που προηγήθηκε, έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη.

Αυτό, όμως, δεν δικαιολογεί την παραποίηση των γεγονότων ούτε τις προσωπικές επιθέσεις σε βάρος μου.

Η δημόσια σύσταση της κ. Παπαδοπούλου να πάρω «ένα ηρεμιστικό» δεν συνάδει με τον πολιτικό διάλογο. Η πολιτική διαφωνία απαντάται με επιχειρήματα, όχι με εκφράσεις πρωτίστως προσβλητικές για συνανθρώπους μας με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Σε όλη μου τη ζωή υπερασπίστηκα την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Απορρίπτω κατηγορηματικά κάθε αναφορά σε έμφυλη βία και κακοποιητική συμπεριφορά ως προς τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Τέλος, για όσα αναφέρθηκαν μετά το πέρας της εκπομπής, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου και θα κινηθώ δικαστικά για την προστασία της προσωπικότητας και της υπόληψής μου.

Ο σεβασμός και η πολιτική αντιπαράθεση δεν συμβαδίζουν με τη συκοφαντία και τις προσωπικές αιχμές», αναφέρει σε νέα του ανάρτησή ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

{https://www.facebook.com/dckonstan/posts/pfbid0KMLc3VqxJQNerYUkWDTVyF4FAbrhaKrq8dY1ngkf8ZtNbPDoK4imke3dNVrDAHhul}

Στο πλευρό της Παπαδοπούλου Μαργαρίτης, Μπατζελή και Μαδέση

Την ώρα που οι δύο πλευρές επιμένουν στις αντικρουόμενες εκδοχές τους, ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που δεν συμμερίζονται τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η καταγγελία από άλλα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Στις τοποθετήσεις της Κατερίνας Μπατζελή και της Βάσιας Μαδέση προστέθηκε και εκείνη του Θόδωρου Μαργαρίτη, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την πειστικότητα των εξηγήσεων του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει υποστεί το 2011 λεκτική – και όχι μόνο – βία. Έχει ταλαιπωρηθεί όσο κανένα άλλο κόμμα. Επομένως τα στελέχη του πρέπει να έχουν τεράστια ευαισθησία για αυτό το ζήτημα», ανέφερε, προσθέτοντας: «Ο Δ. Κωνσταντόπουλος για το επεισόδιο με την Άννα Παπαδοπούλου δεν με έπεισε. Καθόλου!».

Ο Θόδωρος Μαργαρίτης αναφέρθηκε και στην πολιτική του διαδρομή από την περίοδο της Μεταπολίτευσης και τη συμμετοχή του στον Ρήγα Φεραίο, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται «με την πλευρά της κάθε γυναίκας που νιώθει φόβο σε μία αντιπαράθεση με έναν άνδρα».

«Γνωρίζω καλά ότι τα μισόλογα σε μία γυναικεία καταγγελία συνιστούν συνήθως μία εύκολη διαφυγή», σημείωσε.

Ταυτόχρονα, πάντως, απηύθυνε έκκληση προς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ να χαμηλώσουν τους τόνους, επισημαίνοντας ότι δεν δικαιολογείται ένας πόλεμος μεταξύ των δύο κομμάτων, όταν αμφότερα δηλώνουν πως πολιτικός τους αντίπαλος είναι η Δεξιά.

«Άλλο η προγραμματική αντιπαράθεση και άλλο ο άγριος καυγάς», τόνισε, προειδοποιώντας ότι η κοινωνία θα θυμώσει με τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς εάν αναλώνονται σε ακραίες αντιπαραθέσεις αντί να ασχολούνται με τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Είχε προηγηθεί η ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση της Κατερίνας Μπατζελή, η οποία εξέφρασε την έκπληξη και την απογοήτευσή της για τη στάση του Μιχάλη Κατρίνη κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσής του με την Άννα Παπαδοπούλου στον ΣΚΑΪ.

Η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο λεκτικός εκφοβισμός και η απαξίωση δεν αποτελούν πολιτική αντιπαράθεση, επισημαίνοντας ότι «η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα» και πως η σιωπηλή αποδοχή τέτοιων συμπεριφορών δεν προστατεύει ούτε τα κόμματα ούτε τα στελέχη τους.

{https://www.facebook.com/katerina.batzelib/posts/pfbid0Sz5NVsuC52iMoF3n4pdahGVpqC2pKvMCJttsV1DGuCKDn6AcwoDG6zK39qTjNxhkl}

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέας Ισότητας του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Μαδέση, η οποία εξέφρασε δημόσια την αλληλεγγύη της στην Άννα Παπαδοπούλου, τονίζοντας ότι η ισότητα, ο σεβασμός και η καταδίκη του εκφοβισμού δεν μπορούν να εφαρμόζονται επιλεκτικά, ανάλογα με την κομματική ταυτότητα των εμπλεκομένων.

{https://www.facebook.com/vasia.madesi/posts/pfbid0zV3zsYW2c6vmHy6QkxmyZ62wPBcjhvLBkqipQ2cTEkHJBtyNoq54Qb6E3zQwKRjzl}

Οι τρεις παρεμβάσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχονται από τον ίδιο πολιτικό χώρο με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και αναδεικνύουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται αντίστοιχες καταγγελίες.

Η στάση Τσουκαλά και Κατρίνη

Στον αντίποδα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς έχει χαρακτηρίσει επαρκείς τις εξηγήσεις του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, ενώ για όσα καταγγέλλονται ότι συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα έκανε λόγο για «ιδιωτική διαφορά».

Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχεται από τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος και αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η Χαριλάου Τρικούπη προσεγγίζει την υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος βρέθηκε σε τηλεοπτική αντιπαράθεση με την Άννα Παπαδοπούλου στον ΣΚΑΪ, έδωσε έμφαση στη συγγνώμη που ζήτησε ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

«Τι να κάνει ο άνθρωπος, να αυτοπυρποληθεί;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην βουλευτής αναγνώρισε το λάθος του ως προς το ύφος της αντιπαράθεσης.

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν, ωστόσο, τις δημόσιες αντιδράσεις στελεχών του ίδιου του ΠΑΣΟΚ, με χαρακτηριστικότερη εκείνη της Κατερίνας Μπατζελή, η οποία επέκρινε ευθέως τη στάση του Μιχάλη Κατρίνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm03ac9n054p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η δικαστική συνέχεια και το πολιτικό ζήτημα

Με τις δύο πλευρές να προαναγγέλλουν πλέον νομικές ενέργειες, το τι ακριβώς συνέβη μετά το τέλος της τηλεοπτικής εκπομπής αναμένεται να αποτελέσει πιθανότατα αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης, εφόσον οι σχετικές προαναγγελίες των πρωταγωνιστών υλοποιηθούν.

Πέρα, ωστόσο, από την προσωπική αντιπαράθεση Παπαδοπούλου – Κωνσταντόπουλου, παραμένει ανοιχτό και το πολιτικό ζήτημα που έχει ανακύψει για το ΠΑΣΟΚ.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι τοποθετήσεις υψηλόβαθμων στελεχών που θεωρούν επαρκή τη συγγνώμη του πρώην βουλευτή για την ένταση στον τηλεοπτικό αέρα και από την άλλη οι παρεμβάσεις εκείνων που ζητούν σαφή καταδίκη συμπεριφορών εκφοβισμού, χωρίς κομματικούς συμψηφισμούς.

Η αντιπαράθεση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια ενός τηλεοπτικού επεισοδίου, θέτοντας στο δημόσιο διάλογο και το ερώτημα κατά πόσο οι διακηρύξεις των πολιτικών κομμάτων για την ισότητα, τον σεβασμό και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού συνοδεύονται από αντίστοιχη στάση όταν οι καταγγελίες αφορούν πρόσωπα του δικού τους πολιτικού χώρου.