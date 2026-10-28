Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα στο Ισραήλ.

Σε πολιτικό αδιέξοδο εξακολουθεί να βρίσκεται το Ισραήλ, καθώς τα νεότερα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της Τρίτης (27/10) δεν εξασφαλίζουν την απαιτούμενη πλειοψηφία σε κανένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα. Με καταμετρημένο το 72,4% των εκλογικών τμημάτων, ο συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει 54 έδρες, έναντι 48 της αντιπολίτευσης, ενώ τα αραβικά κόμματα ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας συνολικά τις 18 έδρες.

Η καταμέτρηση συνεχίζεται, με την πολιτική αβεβαιότητα να παραμένει, καθώς κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα δεν συγκεντρώνει τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο των 120 μελών.

Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα, το μπλοκ Νετανιάχου, στο οποίο συμμετέχουν το Λικούντ, το Σας, η Ενωμένη Τορά, το κόμμα Εβραϊκή Δύναμη και ο Θρησκευτικός Σιωνισμός, συγκεντρώνει συνολικά 54 έδρες. Από την άλλη πλευρά, το στρατόπεδο της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το Yashar, το B'Yachad, το Yisrael Beiteinu και οι Δημοκράτες, καταλαμβάνει 48 έδρες.

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Στις 18 έδρες τα αραβικά κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενίσχυση των αραβικών πολιτικών σχηματισμών, οι οποίοι αποκτούν σημαντικό κοινοβουλευτικό βάρος. Η Κοινή Λίστα συγκεντρώνει 12 έδρες, ενώ το κόμμα Ραάμ του Μανσούρ Αμπάς εξασφαλίζει άλλες έξι, ανεβάζοντας τη συνολική εκπροσώπηση των δύο σχηματισμών στις 18 έδρες.

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Η εξέλιξη αυτή μπορεί να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ιδιαίτερα εφόσον η τελική κατανομή δεν δώσει αυτοδυναμία σε κάποιο από τα δύο βασικά στρατόπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 48 έδρες της αντιπολίτευσης, σε συνδυασμό με τις 18 των αραβικών κομμάτων, αντιστοιχούν αριθμητικά σε 66 έδρες. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται την ύπαρξη κυβερνητικής συμφωνίας, καθώς μεταξύ των συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες.

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Η κατανομή των 120 εδρών

Με βάση την προσωρινή εικόνα της καταμέτρησης, η σύνθεση της νέας Κνεσέτ διαμορφώνεται ως εξής:

Μπλοκ Μπενιαμίν Νετανιάχου: 54 έδρες

Μπλοκ Γκάντι Άιζενκοτ: 48 έδρες

Κοινή Λίστα: 12 έδρες

Ραάμ: 6 έδρες

Η τελική κατανομή μπορεί να διαφοροποιηθεί, καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της καταμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των στρατιωτών.

Υψηλή συμμετοχή στις εκλογές – Στο 77,7% η προσέλευση

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εκλογικής αναμέτρησης είναι η ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή των Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, η συμμετοχή έφτασε στο 77,7%, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 70,6% των εκλογών του 2022.

Πρόκειται για αύξηση 7,1 ποσοστιαίων μονάδων, γεγονός που αποτυπώνει το αυξημένο ενδιαφέρον για την εκλογική διαδικασία.

Τα σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Με την καταμέτρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις πολιτικές συνεργασίες της επόμενης ημέρας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χρειάζεται, με βάση την τρέχουσα κατανομή, επτά επιπλέον έδρες για να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Την ίδια στιγμή, ο Γκάντι Άιζενκοτ καλείται να εξετάσει τις δυνατότητες συνεργασίας με άλλες κοινοβουλευτικές δυνάμεις, προκειμένου να διαμορφωθεί μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Στο τραπέζι παραμένουν διαφορετικά ενδεχόμενα, από τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας μέχρι τη δημιουργία ενός ευρύτερου κυβερνητικού συνασπισμού.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, δεν αποκλείεται μια παρατεταμένη περίοδος πολιτικών διαπραγματεύσεων ή ακόμη και η προσφυγή σε νέες εκλογές. Η οριστική εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, με τα αραβικά κόμματα να αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στις πολιτικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.