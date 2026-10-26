Μία από τις πιο εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές του κόσμου, επιστρέφει στις ελληνικές οθόνες, στον ALPHA, έπειτα από συμφωνία με τη Fremantle.

Από την πρώτη της προβολή το 1989, το Baywatch έγινε η πιο δημοφιλής σειρά στον κόσμο, προβαλλόμενη σε περισσότερες από 200 χώρες και φτάνοντας στο απόγειό της με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές κάθε εβδομάδα. Η παγκόσμια απήχησή της συνέβαλε στο να καθορίσει την κουλτούρα της παραλίας για γενιές. Το νέο Baywatch τιμά τη διαχρονική κληρονομιά του και ταυτόχρονα την ανανεώνει για το σημερινό παγκόσμιο κοινό.

Οι λάτρεις της σειράς θα βρουν ξανά όσα αγάπησαν: διασώσεις γεμάτες αδρεναλίνη, περίπλοκες σχέσεις, έντονη χημεία και ηρωισμό στην παραλία. Αυτή τη φορά με νέο cast, πιο σύγχρονο στυλ, εντάσεις και προκλήσεις, και μία ανανεωμένη αποστολή διασώσεων κατά μήκος των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας.

Το Baywatch είναι συμπαραγωγή της Fremantle και της FOX Entertainment Studios. Τα δικαιώματα διανομής στις ΗΠΑ κατέχει η FOX Entertainment Global, ενώ η Fremantle διαχειρίζεται όλες τις διεθνείς πωλήσεις.

Το Baywatch έρχεται αποκλειστικά στον ALPHA!