Νέο επεισόδιο απόψε στις 22:00.

«Μια Γυναίκα», μη χάσετε το νέο επεισόδιο, απόψε στις 22:00.

Η Ελένη προτείνει στη Μαρίνα να φιλοξενήσει τα παιδιά της για να μπορέσει να βγει εκείνη το βράδυ, όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά…

«Μια Γυναίκα»: Τι θα δούμε απόψε

Η Μαρίνα αισιοδοξεί με την part time δουλειά που της βρήκε ο Γιάννης και συγκρούεται με τον Μάρκο για την επίθεση εναντίον του. Παίρνει άδεια απ’ το σιδερωτήριο και πηγαίνει με τα παιδιά σε παιδότοπο, αφού η σχολική εκδρομή είναι ακριβή γι’ αυτούς. Τα παιδιά γνωρίζουν το γιο της Ελένης, Μιχάλη, που τα σνομπάρει.

Η Ελένη προτείνει να τα φιλοξενήσει, για να πάει η Μαρίνα στα εγκαίνια της Μπέτυς. Ο Κωστής σε έξαψη για το αφιέρωμα, ξεθάβει το ένδοξο παρελθόν. Ενώ υποκύπτει στον εκβιασμό της Εύας που του αποσπά χρήματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=w4wqV6Vxqg8}

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Ο Μάρκος λέει στη Μαρίνα να προσέχει τον Γιάννη, επειδή δεν του αρέσει. Ο Κωστής προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Νίκο, χωρίς να ξέρει ότι δεν ζει. Η Εύα, που κρατά όλα αυτά τα χρόνια το κινητό του Νίκου, σοκάρεται κι οι ενοχές την πνίγουν.

Η Ελένη επισκέπτεται τη Μαρίνα και παίρνει τα παιδιά για το βράδυ. Τα παιδιά υφίστανται bulling απ’ τον Μιχάλη και το πρωί, το σκάνε κρυφά απ’ το σπίτι της Ελένης. Η Μαρίνα το μαθαίνει και τρελαίνεται.

«Αύριο θα είναι μια πολύ όμορφη μέρα»

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Ο Γιάννης δείχνει ότι νοιάζεται για την Μαρίνα

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Μαρίνα και Μάρκος…

{https://www.youtube.com/watch?v=H9x8dSFVGVs}