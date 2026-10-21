Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates οι καρδιές χτυπούν δυνατά και κάθε ραντεβού κρύβει τη δική του ξεχωριστή μαγεία! Άλλωστε, με την αστερόσκονη της Ζεν, όλα είναι πιθανά να συμβούν στο πιο απρόβλεπτο εστιατόριο του έρωτα! Έξι νέοι singles περνούν την πόρτα του, με κοινό στόχο να βρουν το άλλο τους μισό!

Με ροκ διάθεση, ψηλές μπότες και total black look, η Ισαβέλλα έρχεται στο First Dates γεμάτη τρέλα και όρεξη για φλερτ. Έπειτα από οκτώ χρόνια μοναξιάς, αναζητά έναν ψηλό άντρα που να μπορεί να ακολουθήσει τον περιπετειώδη ρυθμό της. Απέναντί της βρίσκεται ο Ηλίας, ο οποίος δηλώνει πως έχει μελετήσει σε βάθος το γυναικείο φύλο και ξέρει πώς να γοητεύει. Δύο δυνατοί παίκτες του φλερτ συναντιούνται σε ένα πρώτο ραντεβού! Ποιος θα βγει νικητής στο παιχνίδι της έλξης;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο ανταγωνιστικός, έξυπνος και άκρως επικοινωνιακός Άκης, μπορεί να παίζει μπάσκετ, αλλά στο First Dates ήρθε για να παίξει…δυνατή μπάλα στο γήπεδο του έρωτα!

Συναντά τη Μένια, μελλοντική ψυχολόγο, η οποία, αν και είναι μόλις 19 ετών έχει ήδη κουραστεί από τα ανώριμα αγόρια. Θα καταφέρει ο Άκης να της αλλάξει γνώμη και να αποδείξει πως υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις στον κανόνα;

Η Ιωάννα αναζητά ένα αγόρι με χιούμορ, όμορφο προσωπάκι και ιδανικά να αγαπάει το διάβασμα. Ο Σίμος είναι γλυκύτατος, ρομαντικός και με ένα χαμόγελο γεμάτο καλοσύνη, που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Στα μάτια του, η Ιωάννα μοιάζει με άγγελο που κατέβηκε από τον ουρανό. Θα καταφέρει να κατακτήσει την καρδιά της ή μήπως η όμορφη Ιωάννα θα ανοίξει τα φτερά της και θα πετάξει μακριά;

{https://www.youtube.com/watch?v=fUtkUFt6R_M}

Τρία ραντεβού, έξι διαφορετικές προσωπικότητες και αμέτρητες πιθανότητες για έρωτα! Στο First Dates, το μόνο σίγουρο είναι πως στον έρωτα δεν υπάρχουν κανόνες και κάθε νέα γνωριμία μπορεί να κρύβει την πιο όμορφη έκπληξη!