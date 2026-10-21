Απόψε στις 21:00 στον Alpha!

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, η μεγάλη επανάσταση στο νηπιαγωγείο ενάντια στην Ερμιόνη ξεκινάει και η Βιργινία έχει στο πλευρό της τον Νίκο, τον σύλλογο γονέων & κηδεμόνων και τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Τι θα δούμε απόψε στο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

Επεισόδιο 69: «Το σφυρί του Θορ»

Όταν ο Νίκος ζητάει από την Ερμιόνη να μπει στο νηπιαγωγείο για να δει για λίγο τη Σοφία κι εκείνη το απαγορεύει, ξεσπά ευθεία σύγκρουση μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνονται και πολλές αποκαλύψεις, μια από τις οποίες είναι από που γνωρίζει η Ερμιόνη για τη Βιργινία και τον Ισπανό ιστιοπλόο.

Ο Δημήτρης κάνει μια σοβαρή συζήτηση με τον Βίκτωρα εξηγώντας του ότι για να μπορέσει να είναι εντάξει απέναντι στη δουλειά του, θα πρέπει να μειωθεί κάπως ο χρόνος που βλέπονται, σε σχέση με τα όσα συνέβαιναν το προηγούμενο διάστημα, που ο Δημήτρης είχε παραμελήσει τη δουλειά του.

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Η Ελένη κάνει έκκληση στον Νίκο να βάλει στην άκρη τις διαφορές του με τη Βιργινία, επιμένοντας ότι ο Νίκος λειτουργεί για τη γυναίκα του σαν «το σφυρί του Θόρ», δηλαδή ότι η Βιργινία έχει «υπερδυνάμεις» μόνο όταν νιώθει και τον Νίκο στο πλευρό της να στηρίζει.

Ο Ηρακλής προσπαθεί να σπάσει το εμπάργκο της Τζένης και να της κλέψει ένα φιλί πριν το δικαστήριο, εκείνη όμως επιμένει στους κανόνες της.

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Ο Βίκτωρας, ο Στέλιος κι η Σοφία ηγούνται του κινήματος ΤΑΜ (Τζεντάι Αμαρτωλοί Μάγοι) που ετοιμάζει αντάρτικη διαμαρτυρία στη διάρκεια της Συνάντησης Γονέων και Κηδεμόνων που έχει συγκαλέσει η Ερμιόνη στις δώδεκα. Και ο Νίκος με τη Βιργινία κάνουν μια συζήτηση η οποία είχε αργήσει πολύ.

Από που γνωρίζει η Ερμιόνη για τη Βιργινία και τον Ισπανό; Θα επιτρέψει στον Νίκο να δει τη Σοφία; Και τι συνέβη μεταξύ τους στην τελευταία συνάντηση Γονέων και Κηδεμόνων;

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Θα συμφωνήσει ο Βίκτωρας να αυξήσει ο Δημήτρης το ωράριο εργασίας του με αποτέλεσμα να τον βλέπει λιγότερο;

Είναι ακόμα ερωτευμένος ο Νίκος με τη Βιργινία; Ή μήπως το περιστατικό στην Ισπανία σήμανε και την αρχή του τέλους του έρωτα του για τη γυναίκα του; Κι αν είναι ερωτευμένος… γιατί δεν την αγγίζει πια;

{https://www.youtube.com/watch?v=JFFSgf3Ye98}

Θα προλάβουν τα μικρά να φτιάξουν πανό και συνθήματα πριν τη Συνάντηση Γονέων και Κηδεμόνων στις δώδεκα; Ιδίως εν όψει του γεγονότος ότι δεν ξέρουν ούτε όλα τα γράμματα ακόμα ούτε πότε ακριβώς είναι δώδεκα; Ή μήπως οι αντάρτες του ΤΑΜ δεν θα προλάβουν να ξεκινήσουν την Επανάσταση σήμερα;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».