Από 22 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου, όσοι ζητούν προσφορά για ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής ή κατοικίας μπορούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση, χωρίς να απαιτείται αγορά.

Το insurancemarket, προσκαλεί το κοινό σε έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό «Προσφορά ζητάς, iPhone Duo μπορεί να κερδίσεις!». Από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, όσοι αναζητούν ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής ή κατοικίας έχουν την ευκαιρία να μπουν στην κλήρωση για ένα από τα δύο iPhone Duo, κάνοντας κάτι πολύ απλό. Να συγκρίνουν προσφορές ασφάλισης στο insurancemarket και να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό. Χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς ασφαλιστηρίου.

Πώς γίνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό;

Η συμμετοχή πραγματοποιείται online, σε τρία απλά βήματα:

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται το insurancemarket και επιλέγουν να δουν προσφορές για ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής ή κατοικίας.

Συμπληρώνουν τα στοιχεία στη φόρμα προσφοράς, επιλέγουν το πεδίο συμμετοχής στον διαγωνισμό «Ναι θέλω να συμμετάσχω» και γράφουν το email τους για να ενημερωθούν για τον διαγωνισμό. ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πατούν «Σύγκριση προσφορών» και μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για ένα από τα δύο iPhone Duo.

Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται αγορά ασφαλιστηρίου. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο νικητές, που θα κερδίσουν από ένα iPhone Duo.

Η σφαίρα προβλέπει. Οι καταναλωτές συγκρίνουν.

Μπορεί η κρυστάλλινη σφαίρα να “βλέπει” iPhone στο μέλλον, αλλά τους δύο νικητές θα τους αναδείξει η κλήρωση! Και ενώ το ποιος θα κερδίσει παραμένει μυστήριο, υπάρχει κάτι που δεν χρειάζεται μαντικές ικανότητες. Η αναζήτηση της ασφάλειας που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε καταναλωτή. Μέσα από το insurancemarket, οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές και καλύψεις από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες και να επιλέξουν το πρόγραμμα που τους ταιριάζει. Και αυτή τη φορά, η αναζήτηση της κατάλληλης προσφοράς μπορεί να συνοδεύεται από μια επιπλέον ευχάριστη έκπληξη!

Κλήρωση και παράδοση δώρων

Από τον διαγωνισμό θα αναδειχθούν δύο τυχεροί νικητές, που θα κερδίσουν από ένα iPhone Duo ο καθένας. Οι συμμετοχές ολοκληρώνονται στις 10 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59μμ. Δες εδώ περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό και τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής.