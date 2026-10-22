Νέο επεισόδιο, απόψε στις 22:00.

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μια Γυναίκα».

Ο Μάρκος ανακαλύπτει ότι ο πατέρας του βρίσκεται πίσω από τη ληστεία στο σπίτι της Μαρίνας.

Η Μαρίνα σε απόλυτο πανικό, ξυπνάει τον Μάρκο και του ζητά βοήθεια. Μαζί αρχίζουν να ψάχνουν τα παιδιά, σ’ όλες τις Τζιτζιφιές. Η Ελένη κάνει το ίδιο απ’ την πλευρά της.

Τα παιδιά άφαντα. Παράλληλα, εκείνα προσανατολίζονται από τις γραμμές του τραίνου που παίρνουν καθημερινά για το σχολείο και καταφέρνουν να φτάσουν στο σταθμό.

«Μια Γυναίκα», νέο επεισόδιο, απόψε στις 22:00.

Ο Κωστής σε μελαγχολία, μετά την άκαρπη προσπάθειά του να προσεγγίσει ερωτικά την Ελισάβετ.

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Εκείνη τον παρηγορεί με αγάπη. Νιώθει ένοχη και «κρεμάει» τον Σταύρο στην ερωτική τους συνάντηση. Η ένταση μεταξύ Γιάννη και Ξένιας μεγαλώνει συνεχώς. Ο Μάρκος ψάχνει για την Εύα.

Ενώ ο Αργύρης, ανοίγει νέο deal με νέα ναρκωτικά. Η Εύα αποφασίζει να ανοίξει τη δική της μπίζνα με sex call. Ο Αντώνης προσεγγίζει την Μαρίνα ζητώντας συγνώμη για τη συμπεριφορά του Μιχάλη.

{https://www.youtube.com/watch?v=JFU2lFre1G4}

Η Ελισάβετ προετοιμάζεται για το αφιέρωμα του Κωστή, ενώ η Μαρίνα προσεγγίζει την Ελένη που είναι κουρέλι μετά την περιπέτεια των παιδιών. Μια ακόμη προσπάθεια του Γιάννη να έρθει πιο κοντά της, φοβίζει την Μαρίνα που τον απωθεί. Η Εύα κινείται απελπισμένα με ραντεβού σεξ.

Η Μαρίνα ετοιμάζει μια νέα παραγγελία γλυκών, όταν συνειδητοποιεί ότι ο ληστής που μπήκε στο σπίτι της, χτυπάει την πόρτα του Αργύρη. Ο Μάρκος τον ξυλοφορτώνει κι ο ληστής λιωμένος από πρέζα, δεν αργεί να αποκαλύψει ότι εκτέλεσε εντολή του Αργύρη.

Η απογοήτευση του Κωστή…

{https://www.youtube.com/watch?v=sHqWEdU0MB8}

Η Μαρίνα τρελαίνεται από αγωνία

{https://www.youtube.com/watch?v=a_NRPfFXLMI}

Η Ελένη ψάχνει απεγνωσμένη τα παιδιά

{https://www.youtube.com/watch?v=Qq6JnrcEzKg}

Όμορφες, ανέμελες στιγμές…

{https://www.youtube.com/watch?v=lLeu_dmBkZw}