Οι φωτιές εκδηλώθηκαν στα χωριά Μυριοκέφαλα, Ακτούντα και Γενή του νομού Ρεθύμνης.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο το απόγευμα της Πέμπτης (22/1), εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε τρία διαφορετικά σημεία του νομού.

Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στα Μυριοκέφαλα, σε χορτολιβαδική έκταση λίγο μετά τις 16:20. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με δύο τμήμα πεζοπόρου και 8 οχήματα.

Ακολούθησε δεύτερη πυρκαγιά στην Ακτούντα, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες και μία ομάδα ΕΜΟΔΕ.

Το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Γενή, όπου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν άμεσα τις φλόγες υπό έλεγχο.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνέδραμαν και εναέρια μέσα, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.