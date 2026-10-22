Πρόβλημα σε κινητήρα στρατιωτικού C-130 της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσε συναγερμό στο Ηράκλειο.

Πρόβλημα σε κινητήρα στρατιωτικού C-130 της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσε συναγερμό στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ειδικότερα, σε κατάσταση έκτακτης ετοιμότητας τέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, όταν στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Σαουδικής Αραβίας, με 48 επιβαίνοντες, παρουσίασε πρόβλημα σε έναν από τους τέσσερις κινητήρες του και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 15:00, χωρίς να σημειωθεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία, ενώ και οι 48 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Στο αεροδρόμιο είχε ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Emergency), με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Πυροσβεστική να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

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