Το ελικόπτερο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Καλά στην υγεία τους τα μέλη του πληρώματος.

Ελικόπτερο Huey (Χιούι) κατέπεσε πλησίον των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου Καλύμνου, με τους πιλότους να μην έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτή την ώρα τα μέλη του πληρώματος υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις.

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Μιλώντας στο ΣΚΑΪ 100,3, o δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος τόνισε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Όπως διευκρίνισε, κατά τη διάρκεια της προσγείωσης το ελικόπτερο υπέστη μηχανική βλάβη στο ουραίο σύστημα, με αποτέλεσμα «βαριά» προσγείωση.

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