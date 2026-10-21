Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς.

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

«Ντέρτι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 15

Η Στέλλα και ο Άρης ζουν τις τελευταίες στιγμές τους μαζί πριν από τον αποχωρισμό, καθώς ο Άρης είναι αναγκασμένος να εγκαταλείψει την αποστολή και να επιστρέψει στην Αθήνα.

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Παράλληλα, η Στέλλα έρχεται πιο κοντά με τη Ξένια μέσα από τα τραγούδια του Στράτου, ενώ η μητέρα της αρχίζει να βλέπει το ταλέντο της με διαφορετικό μάτι.

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Ο Δήμος και η Καίτη οργανώνουν τον γάμο τους, όμως οι πρώτες διαφωνίες για την κοινή τους ζωή δείχνουν ότι η νέα τους οικογένεια δεν θα χτιστεί χωρίς συγκρούσεις. Στο μεταξύ, ο Αλέκος και ο Χρήστος οργανώνουν την επόμενη κίνησή τους στο λιμάνι, ετοιμάζοντας μια επικίνδυνη μεταφορά.

Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να αποδεχτεί τη σχέση της Ρένας με τον Μιχάλη, ενώ ο Χρήστος αναγκάζεται να παραδεχτεί πόσο πολύ ενδιαφέρεται για τη Φανή.

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Κι όταν ο Γιάννης κάνει για άλλη μια φορά την εμφάνισή του στη ζωή της Στέλλας, αυτή τη φορά στην Πάτρα, το παρελθόν επιστρέφει και όλα όσα πίστευε η Στέλλα κινδυνεύουν να ανατραπούν.

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Η εύρεση ενός νέου στοιχείου απ’ τον Πασχάλη για τον θάνατο του Κωστή τον οδηγεί σε υποψίες που δεν μπορεί πλέον ν’ αγνοήσει.