«Αλήθεια κύριε Μητσοτάκη, έχετε ξαναμπεί στον ηλεκτρικό εκτός από την επίσκεψή σας με κάμερες;», αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Για αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του κυκλοφοριακού ζητήματος στην Αττική κάνει λόγο ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος με ένα βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαντάει στον πρωθπουργό μετά τη «φιέστα» του στον καινούργιο συρμό του ΗΣΑΠ.

Στις 12 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε τον ανακατασκευασμένο συρμό, κάνοντας τη διαδρομή Θησείο-Μοσχάτο. Ο Κώστας Ζαχαριάδης δεν το άφησε ασχολίαστο, καθώς δεν αντικατροπτίζονται οι πραγματικές παθογένειες της Γραμμής 1.

«Αλήθεια κύριε Μητσοτάκη, έχετε ξαναμπεί στον ηλεκτρικό εκτός από την επίσκεψή σας με κάμερες; Έχετε ζήσει τον συνωστισμό, τις καθυστερήσεις, τις βλάβες, τη ζέστη το καλοκαίρι και μετά από 25 λεπτά αναμονής στο λεωφορείο σαν σαρδέλα», είναι κάποια από τα ερωτήματα που θέτει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Παράλληλα, ο κ. Ζαχαριάδης θέτει ζητήματα προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι.

Η ανάρτηση Ζαχαριάδη

{https://www.facebook.com/zachariadiscostas/videos/1797590271479806/}