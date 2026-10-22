Ανακοίνωση του Τομέα Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ.

Στις δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, απαντάει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καθώς ο υπουργός τόνισε ότι δεν υπήρξαν έκτροπα κατά το χθεσινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, παρότι όπως ο ίδιος είπε «Κάποιοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν κλίμα ότι η Ελλάδα θα γίνει Γαλλία».

Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι υπάρχουν επί σειρά ημερών στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία «δυναμιτίζουν» το κλίμα για την πρόκληση επεισοδίων, με σκοπό να επιρρίψουν τις ευθύνες στα κόμματα της αριστεράς.

«Όχι μόνο διαψεύστηκε ο κ. Υπουργός, αλλά επιπροσθέτως μείναμε εμβρόντητοι βλέποντας αστυνομικό των ΜΑΤ να αποκόπτεται από την διμοιρία του και να κάνει επιδεικτικά τυφλή και απρόκλητη χρήση δακρυγόνου, ή κρότου - λάμψης εντός του υπογείου σταθμού μετρό της Ομονοίας, χαιρετώντας μάλιστα κοροϊδευτικά», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την Αμαλίας, η παραπάνω πράξη του αστυνομικού μπορεί να επιφέρει σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία όσων βρίσκονταν εντός του σταθμού. «Η ευθύνη βαραίνει τη ΝΔ και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και οι όποιες δηλώσεις του για πειθαρχικό έλεγχο του πιο πάνω αστυνομικού είναι υποκριτικές», καταλήγει η ανακοίνωση.