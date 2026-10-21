Διευκρινήσεις για τη νομιμότητα διορισμού του Μιχάλη Μπεκίρη ζητάει η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Συνεχίζει την σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχετικά με τον διορισμό του στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή μέσω της εκπροσώπου Τύπου, Θεώνης Κουφονικολάκου.

Σε μία αιχμηρή ανακοίνωση, η κ.Κουφονικολάκου ζητά απαντήσεις από τους Μπεκίρη και Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι οι επιθετικοί προσδιορισμοί του νεοδιορισθέντα διεθυντή είναι αβάσιμοι, χωρίς κανένα στοιχείο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Θεώνη Κουφονικολάκου

«Ο κύριος Μπεκίρης, με το εξώδικό του προς την εφημερίδα Documento, απαντά με μπόλικους επιθετικούς προσδιορισμούς αλλά χωρίς κανένα στοιχείο.

Η επιθετική απάντησή του εντείνει ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες μας ως προς τις διαδικασίες πρόσληψης του, στη θέση του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Διότι η κυβέρνηση ακόμη τηρεί σιγή ασυρμάτου.

Διότι δεν αναφέρει τίποτα για το ΦΕΚ διορισμού του και αν υπάρχει.

Διότι δεν λέει εάν έχει πτυχίο και από ποιο πανεπιστήμιο.

Διότι κανείς δεν έχει απαντήσει για το πώς αμείβεται και εάν υποβάλλει δήλωση «πόθεν έσχες».

Και τέλος, πάνω απ' όλα, επειδή ο κ. Μπεκίρης μπέρδεψε, ανεπίτρεπτα, το νομικό με το πολιτικό βάρος απόδειξης.

Ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού οφείλει να αποδείξει στους πολίτες ότι ασκεί νόμιμα τα καθήκοντα του και εντός του προβλεπόμενου θεσμικού ελέγχου.

Την ώρα που οι νέοι βγαίνουν στους δρόμους γιατί δεν έχουν παρόν και μέλλον σε μια χώρα ανισοτήτων, διαφθοράς και νεποτισμού, ο πρωθυπουργός και ο διευθυντής του γραφείου του απαξιώνουν να απαντήσουν ανοιχτά και καθαρά αν ο τελευταίος έχει πτυχίο και αν είναι νόμιμα διορισμένος σε αυτή την κρίσιμη θέση.

Απαιτούμε μια απάντηση κύριε Μπεκίρη και κύριε Μητσοτάκη».