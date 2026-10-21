«Οφείλουμε να ακούσουμε με σεμνότητα τη γενιά που, δεν βγήκε καλά-καλά από μία κρίση και εγκλωβίστηκε στην επόμενη», τονίζει η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Τα παιδιά που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην οικονομική κρίση βγαίνουν στους δρόμους», αναφέρει σε δήλωσή της η Θεώνη Κουφονικολάκου με φόντο το σημερινό μεγάλο συλλαλητήριο.

«Έμαθαν καλά τι σημαίνει απογοήτευση, πίεση, θυμός και φόβος, ένιωσαν πώς είναι να μην σε ακούν ενώ προσπαθείς να εκφραστείς και τώρα είναι εκεί έξω και διεκδικούν τα αυτονόητα.

Μιλούν για το κόστος ζωής και τη φοιτητική στέγη, για το στρεβλό εκπαιδευτικό μας σύστημα και ζητούν να ακούσουμε προσεκτικά.

Η κυβέρνηση αισθάνεται απειλή μπροστά στη διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής.

Προσπαθεί να συνδέσει την πολιτική κινητοποίηση και διαμαρτυρία των παιδιών με βίαια επεισόδια. Το κάνουν εκ του πονηρού και κυρίως το κάνουν επειδή δεν αντέχουν να ακούσουν.

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Τα παιδιά πρέπει να προστατευτούν σήμερα από τη βία με κάθε τρόπο, πρέπει να νιώσουν ασφαλή στην προσπάθειά τους να υψώσουν τη φωνή τους και να νιώσουν ελπίδα και πίστη στις δυνάμεις τους», συνεχίζει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Πρέπει η Πολιτεία να σεβαστεί τις ανάγκες τους στην πράξη, ενισχύοντας τον προϋπολογισμό σχολείων και πανεπιστημίων, καταργώντας τις πανελλαδικές με ένα σύστημα που δεν αποκλείει τους πιο ευάλωτους, ενισχύοντας οικονομικά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά, αλλάζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα και προστατεύοντάς τους νέους από την αισχροκέρδεια ιδιωτικών συμφερόντων και από την αφόρητη στεγαστική κρίση.

Κι εμείς οφείλουμε να ακούσουμε με σεμνότητα τη γενιά που, δεν βγήκε καλά-καλά από μία κρίση και εγκλωβίστηκε στην επόμενη».