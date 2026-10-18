Αντιπαράθεση Μαρινάκη - Κουφονικολάκου για τη Χρυσή Αυγή, τον Κασιδιάρη και τους Ποινικούς Κώδικες.

Στην απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη επανήλθε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, ασκώντας κριτική στη Νέα Δημοκρατία για τη στάση της απέναντι στην επίθεση στην Ελευσίνα.

Όπως υποστήριξε, από τη «μακροσκελή και μπερδεμένη απάντηση» του κ. Μαρινάκη προκύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε άμεσα την επίθεση, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αντιδρά στη συμπερίληψη του Ηλία Κασιδιάρη σε δημοσκοπήσεις, παρά τον αποκλεισμό του κόμματός του από τις εκλογές.

Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες του 2019, κάνοντας λόγο για συκοφαντικές αναφορές σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα και της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

Αναφερόμενη στον αποκλεισμό του Ηλία Κασιδιάρη, υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει δική του νομοθετική πρόταση το 2023, ενώ σημείωσε πως η παραχώρηση αίθουσας για τη διεξαγωγή δίκης αποτελεί αρμοδιότητα της διοίκησης του Εφετείου.

«Βρείτε το κουράγιο να καταδικάζετε αμέσως εγκλήματα όπως αυτό στην Ελευσίνα», κατέληξε, παραπέμποντας και στην καταδίκη της επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα από την ΕΛ.Α.Σ.

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Ολόκληρη η δήλωση της κ. Κουφονικολάκου

«Ένα συμπέρασμα βγαίνει από τη μακροσκελή και μπερδεμένη απάντηση του κ. Μαρινάκη:

Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε αμέσως, ως όφειλε θεσμικά, τη δολοφονική νεοναζιστική επίθεση στην Ελευσίνα.

Και πως σκόπιμα δεν αντιδρά στην απόφαση ορισμένων εταιρειών δημοσκοπήσεων να περιλαμβάνουν στις μετρήσεις τους τον Ηλία Κασιδιάρη, παρόλο που ως γνωστόν το κόμμα του οποίου ηγείται δεν έχει δικαίωμα να κατέλθει στις εκλογές. Ποιον εξυπηρετεί άραγε αυτή η παρατυπία;

Κατά τα άλλα, η γνωστή καραμέλα για τους Κώδικες, κάποια στιγμή θα πρέπει να να τελειώνει και να σταματήσετε να συκοφαντείτε, κύριε Μαρινάκη, τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και ολόκληρη τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή έγκριτων ακαδημαϊκών και νομικών που εισηγήθηκε τις τροποποιήσεις.

Τέλος, κύριε Μαρινάκη, δεν πιστεύουμε ότι δεν καταλάβατε τι έγινε το 2023 όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε τη δική του νομοθετική ρύθμιση για τον αποκλεισμό του Κασιδιάρη ή ότι δεν γνωρίζετε πως η "παραχώρηση αίθουσας" εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Διοίκησης του Εφετείου.

Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν εξακολουθείτε να έχετε απορίες, σας παραπέμπουμε για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στην τομεάρχη Δικαιοσύνης, Θεσμών και Δικαιωμάτων της ΕΛ.Α.Σ., κυρία Λεπενιώτη.

Μέχρι τότε, βρείτε το κουράγιο να καταδικάζετε αμέσως εγκλήματα όπως αυτό στην Ελευσίνα. Εάν θέλετε να πάρετε ιδέες, ρίξτε μια ματιά στην καταδίκη της ΕΛ.Α.Σ. για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα».