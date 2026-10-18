Τα τρία ερωτήματα για τον πρώην πρωθυπουργό και τη Χρυσή Αυγή.

Επίθεση στην εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θέτοντας τρία ερωτήματα σχετικά με τη στάση της προηγούμενης κυβέρνησης απέναντι στη Χρυσή Αυγή.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την κ. Κουφονικολάκου ότι δημοσιεύει αποσπασματικά τις απαντήσεις του και ζήτησε να τοποθετηθεί για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα του 2019. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η μείωση του πλαισίου ποινής για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης από 10-20 σε 5-15 έτη κάθειρξης ωφέλησε και τους καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής.

Παράλληλα, ζήτησε εξηγήσεις για τη στάση του κόμματος Τσίπρα στις διατάξεις περί αποκλεισμού κομμάτων από τις εκλογές, καθώς και για τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής. «Την επόμενη φορά, πριν “κουνήσετε το δάχτυλο” στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του», ανέφερε, καλώντας παράλληλα να αφεθούν η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη να επιτελέσουν το έργο τους.