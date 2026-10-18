Τα ερωτήματα για συνάντηση με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με την τοποθέτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά από τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τη φερόμενη συνάντηση, τη συμμετοχή κυβερνητικών και κομματικών στελεχών, καθώς και τις επαφές τους με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Όπως ανέφερε σε δική της ανάρτηση, η ΕΡΤ ζήτησε το σχόλιό της για την τοποθέτηση του πρωθυπουργού και η ίδια απέστειλε γραπτή απάντηση, την οποία στη συνέχεια δημοσιοποίησε.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνεται στους πολίτες σαν παγαπόντης πολιτευτής και όχι ως Πρωθυπουργός στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης. Δεν ξεγελάει κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε ερωτήματα σχετικά με συνάντηση που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2026 στην Αθηναϊκή Λέσχη, με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων του Ισραήλ.

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«Κύριε Μητσοτάκη, για τη μυστική συνάντηση Υπουργών και Βουλευτών σας, μεταξύ των οποίων του Αντιπροέδρου του Κόμματός σας, με Αξιωματούχους του Ισραήλ και της Κυβέρνησης Νετανιάχου και τη Σιωνιστική Οργάνωση Israel Allies Foundation στην Αθηναϊκή Λέσχη στις 12 Οκτωβρίου 2026 θα μιλήσετε;», διερωτήθηκε.

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