Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το ΚΚΕ, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, κατηγορώντας την κυβερνητική πολιτική και τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θέτουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων πάνω από τις ανάγκες των πολιτών.

Στο σχόλιο του Γραφείου Τύπου, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι από τη Σύνοδο Κορυφής απουσίασε από την κυβερνητική ανασκόπηση η αναφορά στις μαζικές κινητοποιήσεις σε Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου, όπως σημειώνει, εργαζόμενοι και νέοι διαμαρτύρονται κατά της πολιτικής του κέρδους και της πολεμικής προετοιμασίας.

Το κόμμα εκτιμά ότι οι λαοί δεν μπορούν να περιμένουν τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι σχετικές προτάσεις θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Αναλυτικά:

«Αυτό που στιγμάτισε τη Σύνοδο Κορυφής και φυσικά δεν αναφέρεται στην ανάρτηση Μητσοτάκη είναι οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις λαού και νεολαίας στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία και αλλού, όπου στο στόχαστρο μπαίνει η πολιτική του κέρδους και της πολεμικής προετοιμασίας, στον βωμό των οποίων όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως και η ελληνική, θυσιάζουν τις λαϊκές ανάγκες.

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Οι λαοί της Ευρώπης, ανάμεσά τους και ο ελληνικός, δεν πρόκειται να περιμένουν πότε θα τα βρουν στην ΕΕ, ώστε κάποια στιγμή η Κομισιόν να παρουσιάσει τις προτάσεις της, που πάλι θα είναι προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων καλώντας τους λαούς "να κάνουν οικονομία".

Και στην Ελλάδα με την "ισχυρή φωνή στην Ευρώπη", όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, τα σπίτια του λαού έχουν αρχίσει να παγώνουν από τα μέσα Οκτώβρη, την ώρα που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως τα διυλιστήρια, βλέπουν τα κέρδη τους να τετραπλασιάζονται.

Γι αυτό τις επόμενες μέρες, η αγωνιστική σκυτάλη μπορεί και πρέπει να περάσει στην Ελλάδα με το ΚΚΕ να πρωτοστατεί σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί ούτε χρόνος για άλλη αναμονή υπάρχει, ούτε χώρος για νέες αυταπάτες και δήθεν σωτήρες, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και των δεσμεύσεων της ΕΕ. Για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο».