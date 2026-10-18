Ζητά επίσης, διευκρινίσεις για το ενδεχόμενο αμοιβής του και την υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες».

Απαντήσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση του κ. Μπεκίρη ζητά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), μέσω δήλωσης της εκπροσώπου Τύπου, Θεώνης Κουφονικολάκου.

Επικαλούμενη δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, η εκπρόσωπος θέτει ερωτήματα για την ύπαρξη πτυχίου, τη διαδικασία διορισμού και την ιδιότητα με την οποία ο κ. Μπεκίρης φέρεται να εργάζεται στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Παράλληλα, ζητά διευκρινίσεις για το ενδεχόμενο αμοιβής του και την υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες». «Απαντήστε επιτέλους κύριε Μητσοτάκη», καταλήγει η δήλωση.

{https://www.youtube.com/watch?v=GSEc7Gw82ro}

Η δήλωση της κ. Κουφονικολάκου

«Απαντήστε επιτέλους κύριε Μητσοτάκη

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Σιγή ασυρμάτου από το Μέγαρο Μαξίμου στα χθεσινά μας ερωτήματα για τον κύριο Μπεκίρη, ο οποίος παρουσιάζεται ως διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή και φέρεται να σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Γαλλία.

Σύμφωνα όμως με δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, πτυχίο δεν φαίνεται να υπάρχει και για τον διορισμό του δεν έχει εκδοθεί ΦΕΚ, όπως προβλέπεται. Όταν η εφημερίδα τον ρώτησε σχετικά, ο ίδιος απάντησε ότι δεν είναι διευθυντής αλλά «εθελοντής» στη θέση του διευθυντή (!) ενώ για το πτυχίο δεν είπε λέξη.

Ρωτάμε ξανά τον πρωθυπουργό:

Ο άνθρωπος που έχει δίπλα του σε θέση με θεσμικό βάρος έχει πτυχίο ή όχι;

Γιατί δεν διορίστηκε με τις νόμιμες διαδικασίες; Τι σημαίνει στην πράξη, διοικητικά και οικονομικά, ότι υπηρετεί ως «εθελοντής»;

Αμείβεται από κάπου; Με ποια ιδιότητα συμμετέχει στη λειτουργία του γραφείου;

Υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης "πόθεν έσχες";

Απαντήστε επιτέλους κύριε Μητσοτάκη. Διαφορετικά η σιωπή σας, μόνο με έναν τρόπο μπορεί να ερμηνευθεί...»