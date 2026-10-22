Τα στελέχη της ομάδας επικοινωνίας του Τομέα Νέας Γενιάς παρουσίασαν τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων της πλατφόρμας myElas και τις προτάσεις τους για τα social media.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, συναντήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης με τα μέλη της ομάδας επικοινωνίας του Τομέα Νέας Γενιάς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά οι στρατηγικές προτεραιότητες του κόμματος για την ενίσχυση της φωνής των νέων, η βελτιστοποίηση των διαύλων επικοινωνίας, καθώς και η διαμόρφωση στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν τη νέα γενιά.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης υπογράμμισε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας. Από την πλευρά τους, τα στελέχη της ομάδας επικοινωνίας του Τομέα Νέας Γενιάς παρουσίασαν τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων, τόσο μέσω της πλατφόρμας myElas όσο και με εξωστρεφή παρουσία, καθώς και τις προτάσεις τους για την αναβάθμιση της παρουσίας του κόμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις τοπικές κοινωνίες.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συμφωνία για τακτικό συντονισμό και ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών το αμέσως επόμενο διάστημα.