«Η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές θα έχει αντίπαλο», είπε ο Γραμματέας της Πολίτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ.

Ως «ομολογία στρατηγικής ήττας της κυβέρνησης», μόλις μία εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ, χαρακτήρισε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ακρίβεια.

Όπως είπε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο Action24, δεν έχουν περάσει 10 ημέρες από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και η κυβέρνηση κατάλαβε ότι «ο κόσμος δεν καλύφθηκε καθόλου», βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, τις κοινωνικές αντιδράσεις και την πραγματική ζωή των νοικοκυριών που στενάζουν από την ακρίβεια.

Για τις τιμές των καυσίμων, επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των ακριβότερων χωρών, χωρίς να διαθέτει αντίστοιχα εισοδήματα και μισθούς. «Πριν από δέκα μέρες δεν το ήξερε ο κ. Μητσοτάκης ότι έχουμε πόλεμο στο Ιράν; Ότι είναι δύο ευρώ η βενζίνη δεν το ήξερε;», διερωτήθηκε.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης τόνισε ότι μία κυβέρνηση οφείλει να σχεδιάζει με βάση όσα συμβαίνουν στη χώρα και όσα αντιμετωπίζουν οι πολίτες. «Είναι σαφές ότι ανέκρουσε πρύμναν ο κ. Μητσοτάκης, γιατί είδε ότι δεν έπιασε τίποτα από αυτά που ανήγγειλε στη ΔΕΘ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι νέες εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένουν χωρίς εξειδίκευση.

Άσκησε, επίσης, κριτική στη νέα κυβερνητική αναφορά για συμβολή των διυλιστηρίων, παραλληλίζοντας την με τις συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ: «Όλη αυτή τη συμφωνία που είχε κάνει το καλοκαίρι, δυστυχώς, δεν την έχει δει κανείς στην τσέπη των νοικοκυριών».

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Επίδομα ανεργίας

Για το επίδομα ανεργίας, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ακολούθησε τη γνώριμη τακτική της «φωτοβολίδας»: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε ότι θα αγωνιστεί για τον περιορισμό του και, μετά τις αντιδράσεις, η θέση παρουσιάστηκε ως προσωπική του άποψη. «Ο κ. Μαρινάκης είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ και χρόνια. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό είχε συζητηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχε συζητηθεί μέσα στο Μαξίμου, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό», σημείωσε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε… να ανακρούσει πρύμναν μετά τον αναβρασμό που προκλήθηκε στους εργαζομένους, ιδιαίτερα στους εποχικούς, για τους οποίους το επίδομα ανεργίας αποτελεί αποκούμπι κατά τους μήνες που δεν εργάζονται.

Αναφερόμενος στα επόμενα οργανωτικά βήματα, ανακοίνωσε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο η οργανωτική δομή της ΕΛΑΣ «θα λάβει σάρκα και οστά», με την ανακοίνωση των συντονιστικών και την ενεργοποίηση των υπευθύνων της στην κοινωνία. «Είναι παγιωμένη η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στη δεύτερη θέση. Αυτό είναι σαφές από όλες τις μετρήσεις, ενώ είμαστε ένα κόμμα εκατό ημερών» πρόσθεσε.

«Όλοι είναι καλοδεχούμενοι, χωρίς προκρατημένες θέσεις»

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης υπογράμμισε ότι η ΕΛΑΣ προτείνει «ένα καινούργιο πρόγραμμα, ένα καινούργιο σχέδιο για το παραγωγικό μοντέλο που θέλουμε για τη χώρα». Όπως σημείωσε, το μεγάλο ερώτημα που απευθύνει στους πολίτες είναι «πού βλέπει ο καθένας τον εαυτό του την επόμενη τετραετία με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και πού με αυτές τις προτάσεις που κάνουμε εμείς».

Ξεκαθάρισε ότι η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλους «τους δημοκρατικούς πολίτες, είτε αριστεροί, είτε κεντροαριστεροί, είτε ακόμα και δεξιοί οι οποίοι βλέπουν όμως ότι οι πολιτικές της ΝΔ και του Κ. Μητσοτάκη δεν τους οδηγούν πουθενά και δεν τους βάζουν στο κάδρο της επόμενης ημέρας, δεν μπορούν να επιβιώσουν...»

«Είμαστε ανοιχτό κόμμα. Έχουμε κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους εκείνους που βλέπουν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ότι βρίσκουν χώρο, ότι βρίσκουν έκφραση και ότι συμφωνούν με τις βασικές αρχές του κόμματός μας», ανέφερε. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι όλοι είναι καλοδεχούμενοι, αλλά «χωρίς κανένας να έχει προκρατημένη θέση».

Τόνισε ακόμη ότι η δυναμική της νέας παράταξης δεν περιορίζεται σε μετακινήσεις στελεχών: «Δεν είναι μόνο τα στελέχη. Είναι τόσες χιλιάδες πολίτες οι οποίοι έρχονται. Δεν τους ρωτάμε ούτε από πού προέρχονταν. Τους ρωτάμε μόνο αν εκφράζονται από εμάς, αν θέλουν να εκφραστούν από εμάς».

Αναφερόμενος στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και τη δημιουργία της ΕΛΑΣ, σημείωσε ότι υπήρχε ανάγκη να συστρατευθούν όλοι και όλες σε μία νέα προσπάθεια, καθώς είχε δημιουργηθεί ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα: «Η ΝΔ δεν είχε αντίπαλο. Και το να μην έχει αντίπαλο η ΝΔ έχει δημιουργήσει αλαζονικές συμπεριφορές, έχει δημιουργήσει μονόδρομους. Εμείς θεωρούμε ότι στις εκλογές θα έχει αντίπαλο».

{https://www.youtube.com/watch?v=Ya8K1kbhH8Q&feature=youtu.be}