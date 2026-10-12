Ο πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό της γραμμής 1 του μετρό.

Η γραμμή 1 του μετρό βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση, λόγω εξαιρετικά παλιών συρμών, παραδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πρόσθεσε ότι αυτό αλλάζει.

Ο πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό του Ηλεκτρικού (γραμμή 1 του μετρό), από το Θησείο έως το Μοσχάτο, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ, Θανάση Κοτταρά.

Στις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι αλλάζει η πολύ προβληματική κατάσταση της γραμμής 1 του μετρό, καθώς μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραληφθούν 14 πλήρως ανακατασκευασμένοι συρμοί.

«Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ωραιοποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση, λόγω εξαιρετικά παλιών συρμών. Αυτό αλλάζει, όμως», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

«Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους, καινούργιους συρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία», συμπλήρωσε. Στόχος, σημείωσε, δεν είναι μόνο οι καλύτεροι συρμοί, αλλά και η μείωση του χρόνου ανάμεσα στα δρομολόγια.

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«Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πρωτεύουσας χωρίς ουσιαστική στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ, στον Ηλεκτρικό, στη Γραμμή 1, έχει γίνει ήδη ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, ακολουθούν και άλλα», πρόσθεσε.

{https://x.com/PrimeministerGR/status/2109670779990204916}

«Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι 13 ανακατασκευασμένοι συρμοί, οι οποίοι θα αναδείξουν ένα νέο περιβάλλον για τις αστικές συγκοινωνίες. Θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αξιοπιστία και την ποιότητα μετακίνησης των πολιτών. Στόχος μας είναι να μειωθούν οι χρόνοι, να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες και ευκολότερη μετάβαση για κάθε Έλληνα πολίτη. Ήδη, οι χρόνοι τους οποίους έχουμε καθημερινά στις συγκοινωνίες, και στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη και στην τρίτη, μειώνονται», είπε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Οι ανακατασκευασμένοι συρμοί της γραμμής 1 του μετρό έχουν βελτιωθεί στον τομέα της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για την ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων, διαθέτουν νέους κινητήρες, σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και αναβαθμισμένο κλιματισμό. Το εσωτερικό των βαγονιών είναι πλήρως ανακαινισμένο, με φωτισμό LED, καινούργια καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις, καθώς και νέες οθόνες και σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης για τους επιβάτες.

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ