«Το rebranding δεν ξαναγράφει την ιστορία» απαντά η κυβέρνηση.

Σε μετωπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση του Αλέξη Τσίπρα με την κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς της χώρας στα εθνικά ζητήματα. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κατηγορεί τον πρωθυπουργό για διαδοχικές αποτυχίες, προειδοποιώντας για εθνικές ήττες και υποχωρήσεις, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντά με αιχμές για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Τσίπρας: «Η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πυξίδα»

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει ότι «οι διαδοχικές αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη καθιστούν επιτακτική μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική». Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ «παραδέχονται ένας μετά τον άλλο την παταγώδη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι παρέδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια χώρα «με τον East Med στα σκαριά, με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Κύπρο να προχωρά, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας» και εκείνος θα παραδώσει «τουρκολιβυκό σύμφωνο και τα τουρκικά πολεμικά να παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λίγα μίλια έξω από την Κάσο». Η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου «μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις», προειδοποιεί και διαμηνύει: «Η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση αυτό να το υπηρετήσει».

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Μαρινάκης: «Το rebranding δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία»

Σκληρή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι, στην προσπάθειά του να επαναπροσδιορίσει την πολιτική του εικόνα, παραβλέπει τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του. «Ο κ. Τσίπρας, από το πολύ rebranding, φαίνεται πως ξέχασε τα έργα και τις ημέρες του στη διακυβέρνηση της χώρας», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

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Απαντώντας στις επικρίσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει «Στα 4,5 χρόνια της περίφημης «πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής» του, το μοναδικό χειροπιαστό επίτευγμά του ήταν μία γραβάτα που συνόδευε μία κακή συμφωνία, για την οποία η Νέα Δημοκρατία είχε προειδοποιήσει ότι, εφόσον κυρωθεί, δεν θα μπορεί να ακυρωθεί. Την ίδια περίοδο η χώρα βρισκόταν εκτός μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων, σε αντίθεση με τους γείτονές μας. Και σήμερα ο κ. Τσίπρας έχει το θράσος να μιλά για «εθνικές ήττες».Ας ενημερωθεί, λοιπόν τι έχει γίνει τα τελευταία επτά χρόνια στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Γιατί η πραγματικότητα δεν αλλάζει με το μοντάζ ενός βίντεο.»

Παράλληλα τονίζει ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υπέγραψε τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε ότι εκκινούν οι συζητήσεις για την επέκταση της δεύτερης συμφωνίας. Επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Προχωρήσαμε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αποτυπώνοντας τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Προχωράμε σε έρευνες υδρογονανθράκων με κολοσσούς όπως η Chevron και η ExxonMobil, ενώ για τον GSI έχει κατατεθεί αίτημα αδειοδότησης αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές. Και στην άμυνα; Εκεί που ο κ. Τσίπρας άφησε τη χώρα εκτός των προγραμμάτων F-16 και F-35, σήμερα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά, με την πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί, η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα των F-35, έχει αποκτήσει Rafale και υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύονται ουσιαστικά, ενώ προχωρά και η «Ασπίδα του Αχιλλέα». Όλα αυτά με μια Ελλάδα που ενισχύει διαρκώς τις συμμαχίες της, διευρύνει το διπλωματικό της αποτύπωμα και αναβαθμίζει τη γεωπολιτική της ισχύ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλείνει την ανακοίνωσή του κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι ασκεί φθηνή αντιπολίτευση και δημαγωγία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Όπως αναφέρει «αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική των αποτελεσμάτων από εκείνη των εύκολων συνθημάτων. Μετά από 4,5 χρόνια στο τιμόνι της χώρας και τόσες αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες, θα περίμενε κανείς από τον κ. Τσίπρα να έχει καταλάβει τουλάχιστον ένα πράγμα: τα εθνικά ζητήματα είναι ένα πεδίο που δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση και δημαγωγία. Το rebranding μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Δεν μπορεί, όμως, να ξαναγράψει την ιστορία. Ούτε να σβήσει τα πεπραγμένα του. Τουλάχιστον χαιρόμαστε, που ο κ. Τσίπρας έμαθε ότι η διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου είναι ηλεκτρική και δεν αφορά καλώδια τηλεπικοινωνιών. Κάτι είναι κι αυτό.»