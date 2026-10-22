Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι η χώρα πρέπει να εγκαταλείψει την πρακτική του «δεδομένου συμμάχου» και να ενισχύσει ουσιαστικά τις διεθνείς συμμαχίες της.

Στις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την ανάγκη ανάληψης συγκεκριμένων διπλωματικών πρωτοβουλιών από την ελληνική κυβέρνηση, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, στο ρ/σ 102FM της ΕΡΤ3. Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την προσπάθεια σύνδεσης της ειρηνικής διαμαρτυρίας με βίαια επεισόδια.

Αναφερόμενη στην απόφαση του λιβυκού Κοινοβουλίου, η Θεώνη Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι «καταδικάζουμε την απόφαση του Λιβυκού Κοινοβουλίου ως μια ενέργεια η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», τονίζοντας πως «το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, είναι παράνομο, δεν έχει καμία νομική ισχύ». Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε την κυβέρνηση να ασκήσει «τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση στη Λιβύη τόσο διμερώς όσο και σε επίπεδο ΕΕ για να ανατραπεί αυτή η απόφαση», επισημαίνοντας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Συνεχίζοντας την κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, σημείωσε ότι «μας έχουν πει τόσες φορές από την κυβέρνηση ότι οι συμμαχίες μας είναι πιο ισχυρές από ποτέ, αλλά οδηγούμαστε από εθνική ήττα σε εθνική ήττα», αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην εγκατάλειψη του EastMed, στην υπόθεση του Oruc Reis, στην στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας και στα εμπόδια που έχουν ανακύψει σχετικά με την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου.

«Ο κ. Γεωργιάδης θα επαναλάβει την κριτική που είχε ασκήσει το 2015 στο Ν. Δένδια;»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτη, περί προόδου στις ελληνολιβυκές σχέσεις, αντιπαραβάλλοντάς τες με τις πρόσφατες εξελίξεις. Παράλληλα, η Θεώνη Κουφονικολάκου, έθεσε το ερώτημα εάν ο Άδωνις Γεωργιάδης θα επαναλάβει σήμερα την κριτική που είχε ασκήσει το 2025 στον Ν. Δένδια για τους χειρισμούς του 2019 σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι η χώρα πρέπει να εγκαταλείψει την πρακτική του «δεδομένου συμμάχου» και να ενισχύσει ουσιαστικά τις διεθνείς συμμαχίες της. Ειδικότερα, πρότεινε την άσκηση ευρωπαϊκής πίεσης προς τη Λιβύη, ακόμη και μέσω της ενδεχόμενης διακοπής χρηματοδότησης ή της απειλής επιβολής κυρώσεων καθώς και την ενεργοποίηση των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της σχέσης με την Αίγυπτο. Όπως διευκρίνισε, στόχος πρέπει να είναι αφενός η ανατροπή της απόφασης αυτής και αφετέρου η συνέχιση διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

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Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια

Στη συνέχεια επανέφερε το ζήτημα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο, υπενθυμίζοντας τη σχετική θέση του Αλ. Τσίπρα ήδη από το 2019.

Σχολιάζοντας τη στάση της ΝΔ, σημείωσε ότι στελέχη της είχαν κατηγορήσει τότε τον Αλ. Τσίπρα για υιοθέτηση τουρκικών θέσεων, ενώ έναν χρόνο αργότερα πανηγύριζαν για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Ξεκαθάρισε, λοιπόν, ότι «Είμαστε υπέρ της επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ερωτηθείσα εάν η ΕΛΑΣ αναμένει νέα κυβερνητική επίθεση ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου και της δολοφονίας Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, η Θεώνη Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι η ΝΔ «κλιμακώνει με τοξικό λόγο όταν φοβάται...». Η κ. Κουφονικολάκου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί συστηματικά να ταυτίσει την ειρηνική διαμαρτυρία των μαθητών και φοιτητών με τη βία. Όπως ανέφερε, «συνδέουν την ειρηνική πολιτική διαμαρτυρία, τη διεκδίκηση των παιδιών για μια καλύτερη ζωή, τη συνδέουν με βίαια επεισόδια και έκτροπα. Τα δύο δεν ταυτίζονται». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι αυτή η τακτική δεν είναι αθώα, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων για όσους διεκδικούν και διαμαρτύρονται. Στρέφοντας την κριτική της στα ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας, η εκπρόσωπος Τύπου αναφέρθηκε στην υπόθεση του κ. Μπεκίρη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει απαντήσεις για το θεσμικό και εργασιακό του καθεστώς.

Όσον αφορά τις νέες προσχωρήσεις στην ΕΛ.Α.Σ, η Θεώνη Κουφονικολάκου σημείωσε ότι αποτελούν έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης τόσο ως προς τον Αλ. Τσίπρα όσο και ως προς το πολιτικό όραμα του κόμματος. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη σημασία του επικείμενου συνεδρίου του κόμματος, το οποίο χαρακτήρισε μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία για την εμβάθυνση των προγραμματικών θέσεων και την ευρεία συμμετοχή των μελών.

Τέλος, κληθείσα να απαντήσει σε δημοσιογραφική ερώτηση για σεξιστικές επιθέσεις με αφορμή το επεισόδιο μεταξύ του Μ. Λαζαρίδη και της Ν. Γιαννακοπούλου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες συμπεριφορές, αλλά για εκδηλώσεις μιας βαθιά εμπεδωμένης κοινωνικής ανισότητας που φαίνεται ιδιαίτερα και στη διαφοροποίηση των μισθών υπενθυμίζοντας την κακή θέση που έχει η χώρα σε ότι αφορά την έμφυλη ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνέχισε λέγοντας ότι καταλαβαίνει απόλυτα τη στάση της κ. Γιαννακοπούλου και εξήγησε ότι αυτές «οι συμπεριφορές δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά» αναφέροντας τη χυδαία επίθεση του κ. Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου, την αναφορά του κ. Φαραντούρη στην κ. Σδούκου αλλά και ένα πλήθος άλλων περιστατικών πριν από αυτό, όπως το «κάνε κανένα παιδί» στην κ. Κωνσταντοπούλου.

Εξήγησε ότι χρειάζεται συντονισμένη απάντηση σε αυτά τα φαινόμενα διαβεβαιώνοντας ότι «...Τα φαινόμενα αυτά σταδιακά θα εκλείψουν». Παράλληλα, ανέδειξε το γεγονός ότι τέτοιου είδους πρακτικές και ο τοξικός λόγος αποθαρρύνουν τη νεολαία και γενικότερα τους πολίτες από τη συμμετοχή στα κοινά καταλήγοντας ότι «τα πολιτικά πρόσωπα έχουν ευθύνη να περιφρουρήσουν την πολιτική ζωή από τέτοιου είδους συμπεριφορές».