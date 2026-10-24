Από τα 10 ευρώ της βενζίνης στα 200.000 ευρώ της επιδότησης.

Δεν προλαβαίνει να κλείσει το ένα μέτωπο ο Σπύρος Κουλκουδίνας και ανοίγει άλλο. Ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ, που είχε προκαλέσει σάλο με τη δήλωσή του ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη μπορεί να παίρνει το λεωφορείο, επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την αποκάλυψη της «Εφημερίδας των Συντακτών» ότι εταιρεία του εγκρίθηκε να επιδοτηθεί με 200.000 ευρώ από πρόγραμμα συνδεδεμένο με τη στήριξη της αλιείας, προκειμένου να αναπτύξει δραστηριότητα ενοικίασης τουριστικών σκαφών.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις στην αντιπολίτευση, με τη Νέα Αριστερά να θέτει ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης και την ΕΛΑΣ να ζητά ακόμη και τη διαγραφή του βουλευτή. Αλλά, όπως είχε συμβεί και με την παλαιότερη απαράδεκτη δήλωσή του, στο Μέγαρο Μαξίμου σφυρίζουν αδιάφορα.

Άλλωστε, όταν είχε επισκεφθεί την Πιερία ο Κ. Μητσοτάκης, ο Κουλκουδίνας όχι μόνο ήταν παρών στην υποδοχή του πρωθυπουργού αλλά φωτογραφήθηκε χαμογελαστός μαζί του για να κάνει, περήφανος, αναρτήσεις.

Α.