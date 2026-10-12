Μπαράζ πληρωμών από την ΔΥΠΑ και τον ΕΦΚΑ αυτή την εβδομάδα.

Επιδόματα, εφάπαξ και εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα καταβάλλονται από σήμερα Δευτέρα (12/10) έως την Παρασκευή (16/10), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα καταβληθούν συνολικά 63.782.008,50 ευρώ σε 61.636 δικαιούχους:

στις 14 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών του τ. ΟΑΕΕ και

από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: