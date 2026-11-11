Οι ισορροπίες ανάμεσα στο Μαξίμου και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα αναδιατάσσονται στο ημίφως.

Αξιοσημείωτη ήταν η πρόσφατη παρουσία του Κ. Μητσοτάκη στα εγκαίνια της μεγάλης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen και του Ομίλου Καράτζη στη Λάρισα, στο πλευρό του Ευάγγελου Μυτιληναίου. Μια επίσκεψη με σαφές οικονομικό αντικείμενο, αλλά και ισχυρό συμβολισμό, αν και το μήνυμα θόλωσε στη συνέχεια από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Με τον Αλέξανδρο Εξάρχου της AKTOR η σχέση ήταν πάντα ανέφελη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στο πλευρό του κατά την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ενώ είχε προηγηθεί κοινή παρουσία και συζήτηση σε επιχειρηματική εκδήλωση στην Αθήνα. Η περίπτωση Εξάρχου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η AKTOR αποκτά ολοένα σημαντικότερο ρόλο όχι μόνο στις κατασκευές αλλά και στην ενέργεια, με αιχμή τον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς αμερικανικού LNG.

Το ερώτημα που συζητείται στο πολιτικό παρασκήνιο είναι αν πρόκειται για ανεξάρτητες κινήσεις ή για μια ευρύτερη προσπάθεια του Μαξίμου να κλείσει μέτωπα και να διαμορφώσει καλύτερες σχέσεις με τους ισχυρούς της οικονομίας και των μέσων ενημέρωσης.

Για τους επικριτές του πρωθυπουργού, πρόκειται για προσπάθειες προσέγγισης της οικονομικής ελιτ ενοψει εκλογων. Για το κυβερνητικό επιτελείο, μπορούν να παρουσιαστούν ως θεσμικές επαφές με επενδυτές και επιχειρηματίες. Το βέβαιο είναι ότι οι ισορροπίες ανάμεσα στο Μαξίμου και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα αναδιατάσσονται στο ημίφως.

Ε.Σ.