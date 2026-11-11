Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ.

Οι κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το τελευταίο διάστημα δείχνουν μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης ισχυρών επιχειρηματικών και μιντιακών κέντρων, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εκλογές.

Χθες έδωσε συνέντευξη (στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργάνωσε το Πρώτο Θέμα) στον παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha Αντώνη Σρόιτερ. Πριν από λίγες μέρες είχε δώσει συνέντευξη στον Alpha 98,9 (Τ. Χατζής, Αθ. Νέγκα). Οι επιλογές αυτές μπορούν να διαβαστούν και ως μήνυμα προσέγγισης στον επιχειρηματικό χώρο Βαρδινογιαννη. Οι σχέσεις του Γ. Βαρδινογιάννη με τον Κυριάκο Μητσοτακη υπενθυμιζεται οτι είχαν δοκιμαστεί σοβαρά μετά την απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει έκτακτη φορολόγηση στα διυλιστηρια το 2024 μετα την ανακοινωση αποτελεσματων και διανομη μερισματος. Φαίνεται τώρα πως θελει να γυρισει η σελίδα.

Η πρόσφατη κυβερνητική τροπολογία για την επέκταση του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι σαφές πως από την πλευρά του δεύτερου τουλάχιστον, αποσκοπεί στην αποκλιμάκωση της έντασης στη σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Κάτι τέτοιο μένει να φανεί στην πράξη. Πάντως οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν πως υπήρξε συνάντηση Μητσοτάκη–Μαρινάκη στη Νέα Υόρκη, δεν επιβεβαιώνονται από τις πληροφορίες της στήλης.

Ε.Σ.