H Oσκαρική ερμηνεία του Τζον Μάλκοβιτς κέρδισε τους Έλληνες θεατές και την κορυφή του ελληνικού box office.

Eκατό χιλιάδες λιγότεροι θεατές από την προηγούμενη εβδομάδα, πήγαν σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα το τετραήμερο 5-8 Νοεμβρίου 2026 και υπάρχει εξήγηση για αυτή την τεράστια μείωση προσέλευσης, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα γιορτάζαμε τα σινεμά με γενικό εισιτήριο στα 3 ευρώ.

Έτσι, από τους 60.000 περίπου θεατές που πήγαν σινεμά, οι 18.224 είδαν την κατασκοπική κωμωδία «Wild Horse Nine» με πρωταγωνιστή τον Τζον Μάλκοβιτς και μια ερμηνεία που εύκολα μπορεί να του χαρίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Στη δεύτερη θέση του ελληνικού box office, ακολουθεί ακόμα μια νέα πρεμιέρα και συγκεκριμένα το παιδικό «Ένας Γάτος με Καπέλο», με λίγο παραπάνω από 10.000 εισιτήρια, ενώ και στην τρίτη θέση συναντάμε ακόμα μια ταινία (Coyote vs. Acme) που απευθύνεται στους μικρούς θεατές - και σε εκείνους που νιώθουν παιδιά.



Από τις νέες ταινίες της προηγούμενης Πέμπτης, 3.463 θεατές είδαν τον Λίαμ Νίσον στην ταινία δράσης «Γκάζια στο Κόκκινο» και 1.840 το θρίλερ «Nightborn» με πρωταγωνιστή τον Ρον του Χάρι Πότερ.

{https://youtu.be/Haw_sznA5aQ?si=ozTsQLSenyIfFJjV}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 5 έως 8 Νοεμβρίου 2026