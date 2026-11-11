Συμπλοκή οπαδών της ΑΕΚ με οπαδούς του Πανιωνίου στην Λουκάρεως, έξω από το Εφετείο.

Επεισόδιο οπαδικής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης (11/11), έξω από το Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως, μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Πανιωνίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οπαδοί των δύο ομάδων βρίσκονταν στο σημείο με αφορμή την εκδίκαση παλαιότερης υπόθεσης. Ωστόσο, στην καφετέρια που βρίσκεται απέναντι από το Εφετείο η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτοξεύτηκαν κράνη και καρέκλες.

Μετά το επεισόδιο, οι οπαδοί του Πανιωνίου απομακρύνθηκαν από το σημείο, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή προχώρησαν σε 10 προσαγωγές οπαδών της ΑΕΚ.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή, ενώ αναζητούνται τα άτομα που διέφυγαν.