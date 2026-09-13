Συναγερμός στις Αρχές.

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 12/9 στην Κυψέλη ανάμεσα σε περίπου 15 άτομα. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, ενώ από την συμπλοκή τραυματίστηκε και ένας 40χρονος Ινδός.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν περίπου στις 21:00, στη συμβολή των οδών Λευκάδος και Ευελπίδων όταν τα άτομα συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ηλικίας 26 και 30 ετών, καθώς και ένας 36χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.