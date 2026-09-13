Ο Ανδριανός Γολέμης εξήγησε ότι η προετοιμασία έχει ήδη αρχίσει, με τη συμβολή του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ελλήνων ερευνητών και ερευνητριών αλλά και εταιρειών.

Για το μεγάλο ταξίδι του στο διάστημα προετοιμάζεται ο Ανδριανός Γολέμης, ο οποίος θα αποτελέσει τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα συμμετάσχει σε διαστημική αποστολή.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έχει ήδη ξεκινήσει, στις προκλήσεις της αποστολής, αλλά και στο μήνυμα που θέλει να στείλει στα παιδιά που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Ο Ανδριανός Γολέμης εξήγησε ότι η προετοιμασία έχει ήδη αρχίσει, με τη συμβολή του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ελλήνων ερευνητών και ερευνητριών αλλά και εταιρειών.

«Είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι ακολουθεί μια μακρά περίοδος προετοιμασίας και εκμάθησης. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία ώστε η αποστολή να στεφθεί με επιτυχία και να πραγματοποιηθεί έρευνα από την Ελλάδα στο διάστημα.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της συμμετοχής της Ελλάδας στην αποστολή, ξεκινά ένα πιο στοχευμένο στάδιο εκπαίδευσης, ανάλογα με τον ρόλο κάθε μέλους και τα πειράματα που θα πραγματοποιηθούν. «Ο λόγος που πάμε στο διάστημα είναι να κάνουμε έρευνα, πειράματα για τη Γη», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι αστροναύτες πρέπει να μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά τα πειράματα χωρίς βαρύτητα και σε περιορισμένο χρόνο.

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Η προετοιμασία για την πρώτη αποστολή της Ελλάδας

Μιλώντας για το πώς αισθάνθηκε όταν έμαθε ότι επιλέχθηκε για την αποστολή, ο κ. Γολέμης έκανε λόγο για «συγκρατημένο ενθουσιασμό». Όπως εξήγησε, μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο έχει το γεγονός ότι η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα στον τομέα του διαστήματος.

«Δεν νομίζω ότι έχει τόση σημασία το πρώτος και εκατοστός πρώτος να ήμουν δεν θα με πείραζε καθόλου», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι σημαντικό είναι πως η χώρα «μπαίνει και σε αυτόν τον κλάδο», έχοντας ήδη παράδοση στις επιστήμες και την αστρονομία.

Ο ίδιος διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία, καθώς έχει εργαστεί για περίπου οκτώ χρόνια ως γιατρός Ευρωπαίων αστροναυτών. Η εμπειρία αυτή, όπως εξήγησε, τον έχει βοηθήσει να γνωρίζει από κοντά τις διαδικασίες της αποστολής, από την καραντίνα και την εκτόξευση μέχρι την επιστροφή.

Ο Ανδριανός Γολέμης αποκάλυψε ότι το να γίνει αστροναύτης ήταν ένα όνειρο που είχε από παιδί, σημειώνοντας όμως ότι η πορεία προς την επίτευξη ενός στόχου δεν είναι πάντα ευθεία.

Απευθυνόμενος στα παιδιά που ονειρεύονται να ακολουθήσουν αντίστοιχη πορεία, υπογράμμισε τη σημασία της επιμονής και της συνεργασίας. «Όχι μόνο για να γίνει αστροναύτης κάποιος, οτιδήποτε θέλει να γίνει, οποιαδήποτε κλίση να έχει, φυσικά να έχει επιμονή και να εργάζεται ομαδικά», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αυτά νομίζω είναι τα δύο που μας έφεραν την επιτυχία και στη δεδομένη περίπτωση».