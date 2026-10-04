Τις έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση και τις κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη σύλληψη τριών γυναικών (17, 39 και 59 ετών) από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο αναζητήσεων ατόμων που προέβαιναν σε κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, εντόπισαν τις κατηγορούμενες, τις έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση και τις κάλεσαν σε έλεγχο.

Εκεί διαπίστωσαν ότι οι κατηγορούμενες, προσποιούμενες τις πελάτισσες, αποχωρούσαν από τα καταστήματα έχοντας αφαιρέσει προϊόντα, τα οποία τοποθετούσαν σε ειδικά διαμορφωμένη σακούλα, ώστε τα κλεμμένα είδη εντός αυτής να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα, η οποία και κατασχέθηκε.

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο των αστυνομικών βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν προϊόντα που είχαν αφαιρέσει λίγο πριν από τρία καταστήματα του κέντρου της Αθήνας.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τις ακινητοποίησαν και τις οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία. Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.