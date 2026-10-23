Οι αστυνομικοί της Τροχαίας δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν το δίκυκλο που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Ένα σοβαρό τροχαίο στις Καμάρες Αιγίου είχε αποτέλεσμα τη μεταφορά ενός 17χρονου στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/10) με την κατάσταση του νεαρού να κρίνεται σοβαρή. Μάλιστα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας που ενημερώθηκαν και πραγματοποίησαν την έρευνα στο σημείο δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν το δίκυκλο που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.