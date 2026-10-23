Ο 44χρονος στερούταν επίσης τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Στη σύλληψη ενός 44χρονου αλλοδαπού, ο οποίος διωκόταν με ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, προχώρησε η αστυνομία στην περιοχή της Σαρωνίδας το μεσημέρι της Τρίτης, 20/10.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 44χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενιακή βία και οδηγήθηκε στο ΑΤ Σαρωνικού. Κατά την προανάκριση, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Πιο συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος μαζί με άλλους δράστες, τον Νοέμβριο του 2003 είχε επιτεθεί σε έναν άνδρα με ξύλα, μαχαίρια και τσεκούρια στην Ανάβυσσο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Παράλληλα ο 44χρονος στερούταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.