Το πολιτικό μήνυμα από το Παρίσι είναι ότι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου αποτελεί ευρύτερη ευρωπαϊκή ανάγκη, με στόχο μια πειστική εναλλακτική απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στην Ακροδεξιά- Το πρόγραμμα της περιοδείας στην Ήπειρο.

Από το Παρίσι και τη μεγάλη διαδήλωση της Πέμπτης, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να περιοδεύσει στην Ήπειρο, με στόχο να αναδείξει τα μεγάλα προβλήματα που ταλαιπωρούν μια από τις πλέον «παραμελημένες» περιφέρειες της χώρας από το κεντρικό κράτος.

Την ίδια στιγμή, στην Αμαλίας έχουν ήδη προχωρήσει στην πρώτη αποτίμηση της επίσκεψης του επικεφαλής τους, στη Γαλλία, θεωρώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, εκ των πραγμάτων, αποτελεί βασικό συνομιλητή της διεθνούς «πληθυντικής Αριστεράς».

Τι αφήνει το Παρίσι

Όπως και κάθε ενέργεια του Αλέξη Τσίπρα, έτσι και η επιλογή του να μεταβεί στο Παρίσι, να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της όλης Αριστεράς και τους Σοσιαλιστές, αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων στην Αθήνα. Ότι και να κάνει, εκτός από τη δεξιά -που αποτελεί τον φυσικό του αντίπαλο- δέχεται σκληρή κριτική και από τους παλιούς του συντρόφους.

Όλα αυτά λίγο φαίνεται να τον απασχολούν. Εκείνο που το ενδιαφέρει πραγματικά είναι το ανεβάσει ρυθμούς η ΕΛΑΣ στον δρόμο προς τις κάλπες και να ανεβάσει τους τόνους απέναντι της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και την πολιτική της.

Είναι, όμως, προφανές ότι επιχειρεί να «διδαχθεί» από τη διεθνή εμπειρία, στην παρούσα δύσκολη συγκυρία για την ευρύτερη Κεντροαριστερά. Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να γίνει και η ερμηνεία του ταξιδιού του κ.Τσίπρα, στη Γαλλία. Τουλάχιστον, αυτό ισχυρίζονται οι συνεργάτες του, που υποστηρίζουν πως είχε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: οι προοδευτικές δυνάμεις χρειάζονται ξανά κοινό ορίζοντα και ανανέωση της επαφής τους με τις κοινωνίες.

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Αυτό θεωρούν ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του τελευταίου διαστήματος, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως λένε τα ίδια πρόσωπα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Γαλλία —ακρίβεια, κοινωνικές ανισότητες, απαξίωση των θεσμών και άνοδος της Ακροδεξιάς— απαιτούν συνεννόηση και κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών δυνάμεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Και αυτό κατέδειξε με την συμμετοχή του στις διαδηλώσεις της Γαλλίας, ο Αλέξης Τσίπρας, από το περιβάλλον του, όταν δέχονται την ερώτηση «γιατί πήγε στην πορεία;» ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Δεν είναι, όμως, μόνο η συμμετοχή του στη διαδήλωση της περασμένης Πέμπτης. Η ανάγκη συνεννόησης, λένε τα ίδια πρόσωπα, αποτυπώνεται και στο εύρος των επαφών που πραγματοποίησε στο Παρίσι.

Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων τις Γαλλίας: Με τις ηγεσίες των Σοσιαλιστών, των Οικολόγων, των Κομμουνιστών, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, τον δήμαρχο του Παρισιού και την ΓΓ του μεγαλύτερου γαλλικού εργατικού συνδικάτου, CGT.

Οι επαφές αυτές αναδεικνύουν τη δυνατότητά του να συνομιλεί με όλο το φάσμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, καθώς και με τον συνδικαλιστικό κόσμο, απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την Ακροδεξιά, ισχυρίζονται από την Αμαλίας.

Όπως αναφέρουν, αυτή η εικόνα έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες εγκάρδιες επαφές του με τον Πρόεδρο Λούλα και την Elif Eralp του Die Linke που νίκησε την Ακροδεξιά στο Βερολίνο, αλλά και με τις σημαντικές διεθνείς επαφές που έκανε μέσω των διεθνών διασκέψεων του Ινστιτούτου τα προηγούμενα χρόνια.

Με τη συμμετοχή της γραμματέα του Δημοκρατικού Κόμματος Ιταλίας, Elly Schlein, του Bernie Sanders, του François Hollande, της Lucie Castets, του François Ruffin, της Maya Allende, της Ines Schwerdtner, του Thomas Piketty κτλ.

Το σημαντικότερο πολιτικό συμπέρασμα, κατά τους συνεργάτες του, ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να παραμένει ο φυσικός συνομιλητής από την Ελλάδα, για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις διεθνώς. Παράλληλα, στη συμμετοχή του στη διαδήλωση ήρθε σε ουσιαστική επαφή με την γαλλική κοινωνία, μιλώντας με νέους ανθρώπους, εργαζόμενους, συνταξιούχους, συνδικαλιστές.

Ήρθε, δηλαδή, σε επαφή με ένα δυναμικό κοινωνικό κίνημα που κινητοποιείται για τα εργασιακά δικαιώματα, τις δημόσιες υπηρεσίες και το μέλλον των νέων. Το οποίο εκφράζει δυσαρέσκεια για πολιτικές τις οποίες τις ζούμε και στην Ελλάδα σήμερα.

Πάντως, η κεντρική ανησυχία που προκύπτει για το προοδευτικό φάσμα στη Γαλλία, είναι η προοπτική επικράτησης της Ακροδεξιάς. Το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα είναι πώς η κοινωνική δυσαρέσκεια μπορεί να αποκτήσει προοδευτική διέξοδο και πώς θα αποτραπεί η μετατροπή της ανασφάλειας σε φόβο, ξενοφοβία και αποδοχή αυταρχικών λύσεων.

Για την ΕΛ.Α.Σ., η επίσκεψη έδωσε ευρωπαϊκή διάσταση στο εγχείρημα σύγκλισης της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Το πολιτικό μήνυμα είναι ότι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου αποτελεί ευρύτερη ευρωπαϊκή ανάγκη, με στόχο μια πειστική εναλλακτική απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στην Ακροδεξιά.

Περιοδεία στην Ήπειρο

Ο Αλέξης Τσίπρα αφήνει πίσω του το Παρίσι και επιστρέφει στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Από σήμερα θα περιοδεύσει στην Ήπειρο, που αποτελεί τον τόπο καταγωγής της οικογένειας του.

Τη Δευτέρα θα επισκεφθεί τα Ιωάννινα, όπου θα συνομιλήσει με πολίτες, επαγγελματίες της περιοχής και αγροτοκτηνοτρόφους και μελισσοκόμους στην Ελεούσα. Το απόγευμα θα συναντηθεί και θα μιλήσει με τους κατοίκους στους Μηλιωτάδες στο ανατολικό Ζαγορι.

Την Τρίτη θα επισκεφθεί τη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αχερουσία Πρέβεζας όπου θα συναντήσει ελαιοπαραγωγούς και ψαράδες στην Πρέβεζα. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συνάντηση φίλων και μελών της ΕΛ.Α.Σ. Πρέβεζας.