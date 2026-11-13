Η Microsoft δεν έχει προσδιορίσει την αιτία της διακοπής, αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο να οφείλεται σε hacking.

Η Microsoft δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι μια παγκόσμια διακοπή λειτουργίας που επηρέασε τη σουίτα των προϊόντων της (office), και κυρίως την υπηρεσία email Outlook, προκλήθηκε από ένα σφάλμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου.

«Έχουμε αντιμετωπίσει το υποκείμενο πρόβλημα και συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε την υπηρεσία», ανέφερε η Microsoft σε ανακοίνωσή της.

Και πρόσθεσε: «Δεδομένης της κλίμακας της ζήτησης, αποκαταστήσαμε σταδιακά τις υπηρεσίες, επικυρώνοντας τη σταθερότητα σε κάθε στάδιο. Ενώ αυτό χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, βοήθησε να διασφαλιστεί μια σταθερή αποκατάσταση».

Νωρίτερα σήμερα, η εταιρεία απέκλεισε το ενδεχόμενο hacking, αλλά στην τελευταία της δήλωση, δήλωσε οριστικά ότι η διακοπή της υπηρεσίας δεν προκλήθηκε από κυβερνοεπιθέσεις ή παρέμβαση «πρακτόρων» Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Microsoft δήλωσε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα μια πλήρη έκθεση σχετικά με την αιτία της κατάρρευσης μόλις ολοκληρώσει μια εσωτερική έρευνα.

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«Λυπούμαστε βαθιά για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις υπηρεσίες μας και λαμβάνουμε αυτή την ευθύνη εξαιρετικά σοβαρά υπόψη. Βλέπουμε ευρεία ανάκαμψη και σταθερότητα σε όλες τις υπηρεσίες μας», δήλωσε η Microsoft.

Η δυνατότητα αποστολής και λήψης email με το Outlook άρχισε να επιστρέφει για ορισμένους χρήστες ήδη από το πρωί της Παρασκευής.

Η αναστάτωση ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης όταν παρέλυσε το Exchange Online, την υποκείμενη μηχανή που τροφοδοτεί την υποδομή email της Microsoft. Αυτό παρεμπόδισε τις καθημερινές λειτουργίες μεγάλων επιχειρήσεων και εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως.

Εκτός και το Copilot

Το Copilot, ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft που είναι ενσωματωμένος στο Microsoft 365, υπέστη επίσης σοβαρές ανωμαλίες αφήνοντας τους χρήστες ανίκανους να φορτώσουν συνομιλίες, να δημιουργήσουν απαντήσεις ή να αντλήσουν δεδομένα από τα email, τα ημερολόγια και τα αρχεία τους.

Η διακοπή δεν έθεσε εκτός λειτουργίας μόνο μεμονωμένους χρήστες, αλλά και μεγάλες εταιρείες. Οι ινδικές αεροπορικές εταιρείες IndiGo και Akasa Air ανέφεραν προβλήματα με τα συστήματα email υποστήριξης πελατών τους, ενώ η Air India έχει ανακατευθύνει προσωρινά τις υπηρεσίες email της.

Οι κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic επλήγησαν επίσης από την παγκόσμια αποτυχία, με αμφότερες τις εταιρείες να αναφέρουν προβλήματα με τα εργαλεία ενσωμάτωσης του Microsoft 365 την Παρασκευή το πρωί. Οι Anthropic και OpenAI δήλωσαν το απόγευμα της Παρασκευής ότι αυτά τα προβλήματα άρχισαν να υποχωρούν.