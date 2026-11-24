Όταν το σπίτι μένει κλειστό για ημέρες, η αχρησιμοποίητη αποχέτευση του νεροχύτη μπορεί να αρχίσει να αναδύει δυσάρεστες οσμές.

Ένα απλό κόλπο με ένα ποτήρι και ένα φύλλο χαρτί μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών από την αποχέτευση της κουζίνας όσο λείπετε από το σπίτι. Η διαδικασία είναι εύκολη, δεν κοστίζει τίποτα και απαιτεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Όταν το σπίτι μένει κλειστό για ημέρες, η αχρησιμοποίητη αποχέτευση του νεροχύτη μπορεί να αρχίσει να αναδύει δυσάρεστες οσμές.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο σιφόνι, που βρίσκεται κάτω από τον νεροχύτη και συγκρατεί μικρή ποσότητα νερού. Το νερό δημιουργεί προστατευτικό φράγμα, εμποδίζοντας τα αέρια της αποχέτευσης να επιστρέψουν στην κουζίνα.

Ωστόσο, όταν ο νεροχύτης παραμένει αχρησιμοποίητος για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέρος του νερού μπορεί να εξατμιστεί. Το φαινόμενο είναι εντονότερο σε ζεστούς και ξηρούς χώρους, με αποτέλεσμα να εξασθενεί το προστατευτικό φράγμα και να επιτρέπεται η είσοδος οσμών στον χώρο.

Πώς θα εφαρμόσετε το κόλπο με το ποτήρι και το χαρτί

Η μέθοδος δεν απαιτεί ειδικά υλικά ή καθαριστικά. Θα χρειαστείτε μόνο ένα φύλλο χαρτί, ένα ποτήρι και λίγο νερό.

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Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Ανοίξτε τη βρύση για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι έχει αρκετό νερό.

Σκουπίστε την υγρασία γύρω από το στόμιο της αποχέτευσης.

Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτί πάνω στο άνοιγμα, φροντίζοντας να το καλύπτει πλήρως.

Βάλτε από πάνω ένα ποτήρι ανάποδα, ώστε να συγκρατεί το χαρτί στη θέση του.

Ελέγξτε ότι το ποτήρι είναι σταθερό πριν φύγετε από το σπίτι.

Προσέξτε να μην υπάρχει νερό πάνω στο χαρτί, καθώς μπορεί να μουλιάσει και να καταστραφεί κατά τη διάρκεια της απουσίας σας.

Τι πρέπει να κάνετε όταν επιστρέψετε

Όταν γυρίσετε, αφαιρέστε το ποτήρι και το χαρτί και αφήστε τη βρύση να τρέξει για λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι, το σιφόνι θα γεμίσει ξανά με νερό, εάν μέρος της ποσότητάς του έχει εξατμιστεί.

Εάν η δυσάρεστη μυρωδιά επιμένει, μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, όπως φραγμένη αποχέτευση, συσσωρευμένα υπολείμματα ή δυσλειτουργία στις σωληνώσεις.

Το ποτήρι και το χαρτί λειτουργούν ως προσωρινό κάλυμμα, περιορίζοντας εν μέρει την κυκλοφορία του αέρα από την αποχέτευση. Δεν εξασφαλίζουν αεροστεγές κλείσιμο ούτε αντικαθιστούν τη σωστή συντήρηση των σωληνώσεων.

Με πληροφορίες από losandes.com.ar