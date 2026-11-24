Το βέβαιο είναι πως με το TikTok με το Grand Theft Auto 6 ο πρωθυπουργός «σκότωσε» δύο κατηγορίες ψηφοφόρων. Τους νέους που δεν πρόκειται να τσιμπίσουν στο κλείσιμο του ματιού του ή στα γραφικά του εν λόγω κλιπ και τους παπούδες που θα δώσουν το 400άρι στα παιδιά τους που δεν τα βγάζουν πέρα.

Το TikTok που ανέβασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και δημοσιοποίησε στα social media στις 20 Νοεμβρίου 2026 για να ανακοινώσει την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους αποτελεί το απόλυτο τεκμήριο του γεγονότος ότι ουδέποτε είχε την παραμικρή επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα. Και επιπλέον ότι δεν έχει την παραμικρή ενσυναίσθηση…

Ο άνθρωπος είναι τόσο εθισμένος στην επικοινωνία που διέπραξε μια πολιτική γκάφα ολκής. Συνέδεσε την ενίσχυση με τα χριστουγεννιάτικα δώρα, ρωτώντας χιουμοριστικά «Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Theft Auto 6 (GTA 6) δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα;»

Το εν λόγω παιγνίδι κυκλοφόρησε μια μέρα πριν, στις 19 Νοεμβρίου, και τα σαΐνια του Μαξίμου έκριναν σκόπιμο να δελεάσουν τους νέους και να συγκινήσουν τους παπούδες με:

1. Ένα ηλεκτρονικό παιγνίδι το οποίο έχει σήμανση ακαταλληλότητας PEGI 18 και προορίζεται αυστηρά για ενήλικες λόγω βίαιου περιεχομένου.

2. Το παιγνίδι διαδραματίζεται σε μια φανταστική αμερικανική πολιτεία και ο παίκτης ελέγχει ένα εγκληματικό ζευγάρι, την Lucia και τον Jason, σε μια ιστορία γεμάτη ληστείες, συνωμοσίες και συγκρούσεις με την αστυνομία, εμπνευσμένη από τους Μπόνι και Κλάιντ. Πέρα από τις βασικές αποστολές, ο παίκτης μπορεί να περιηγηθεί ελεύθερα στον τεράστιο χάρτη, να οδηγήσει αυτοκίνητα, σκάφη και αεροπλάνα ή να ασχοληθεί με δεκάδες δραστηριότητες (όπως καταδύσεις, γυμναστική, ληστείες καταστημάτων).

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3. Το παιγνίδι κοστίζει 80 ευρώ και 100 το αναβαθμισμένο.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο κ. Μητσοτάκης ζήλεψε τις εμπορικές ικανότητες του Κυριάκου Βελόπουλου ή του Άδωνη Γεωργιάδη ή εάν προβάρει το επάγγελμα του πωλητή στα Jambo ή ήταν απλά μια διαφημιστική δουλειά.

«Σκότωσε» δύο κατηγορίες ψηφοφόρων

Το βέβαιο είναι πως με το TikTok με το Grand Theft Auto 6 ο πρωθυπουργός «σκότωσε» δύο κατηγορίες ψηφοφόρων. Τους νέους που δεν πρόκειται να τσιμπίσουν στο κλείσιμο του ματιού του ή στα γραφικά του εν λόγω κλιπ και τους παπούδες που θα δώσουν το 400άρι στα παιδιά τους που δεν τα βγάζουν πέρα ή θα πληρώσουν τον λογιστή για να τους κάνει αίτηση στην πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης… Εκτός κι αν τα επενδύσουν σε κονσέρβες και νερά για το «κιτ των 72 ωρών» των «προθύμων» του πολέμου…

Η αλήθεια είναι πως ο πρωθυπουργός δεν έχει καμία βιωματική αίσθηση της κοινωνικής πραγματικότητας. Ποιος δεν θυμάται τις φωτογραφίες του Κυριάκου από ποδηλατάδα στην Πάρνηθα εν μέσω αυστηρού lockdown για την πανδημία, καθώς και μεταγενέστερες εκδρομικές εξορμήσεις του σε περιόδους κοινωνικής έντασης.

Ποιος ξεχνάει ότι κατά την έξαρση του πληθωρισμού, την περίοδο 2022-2023, ο Μητσοτάκης έκανε αναφορές για την αύξηση της κατανάλωσης στο έτοιμο φαγητό με delivery ή η αυξημένη κίνηση στα ταξίδια που έδειχναν ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας αντέχει οικονομικά.

Αλλά και τα ανάλαφρα βίντεο στο TikTok για τα «ντολμαδάκια» ή τις καθημερινές του συνήθειες σε περιόδους που κυριαρχούσαν στην επικαιρότητα θέματα όπως οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες ή η ακρίβεια, προκαλούσαν σχόλια για την αποσύνδεση της κυβερνητικής ατζέντας από τις πραγματικές αγωνίες των πολιτών.

Αλλά ιστορικά φαίνεται ότι στα επτάμισι χρόνια που κυβερνάει η αναλγησία των πολιτικών του κορυφώνεται. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει. Ο Μητσοτάκης σε ομιλία του στη ΔΕΘ το 2017 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε δηλώσει ότι «μια κοινωνία χωρίς ανισότητες είναι αντίθετη στην ανθρώπινη φύση».

Αυτή η δήλωση δεν ήταν μια αυτονόητη διαπίστωση πραγματισμού, αλλά ο προάγγελος της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που ακολούθησε. Φυσικά, τα TikTok του Μητσοτάκη είναι πταίσματα. Το ουσιαστικό πολιτικό «έγκλημα» είναι ότι το θεμέλιο όλων των πολιτικών του είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός μέσω του οποίου αρμέγει την πλειονότητα των Ελλήνων μέσω του ΦΠΑ και όχι μόνο για να μοιράζει ανεπαρκή επιδόματα και να προεξοφλεί δάνεια προς τους δανειστές της χώρας για να τους είναι αρεστός προσδοκώντας ότι αυτοί θα τον ανταμείψουν…

(Ο Μάκης Ανδρονόπουλος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας)