Αίτημα του ΠΑΣΟΚ, μέσω του Δημήτρη Μάντζου για διαφάνεια στις ενεργειακές και αμυντικές συμφωνίες μετά τις εξελίξεις γύρω από την Αμερικανίδα πρέσβειρα.

Σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις εξελίξεις γύρω από την Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θέτει ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος του ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις πληροφορίες για το αίτημα του Λευκού Οίκου για την παραίτησή της.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μάντζος επισημαίνει ότι οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις στον διεθνή Τύπο για την έως τώρα θητεία της στην Ελλάδα, εγείρουν σοβαρά ζητήματα και αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της Αμερικανίδας διπλωμάτη.

Όπως υπενθυμίζει, λίγες ημέρες μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για φερόμενες απειλές άμεσης παρέμβασης στην πολιτική ζωή και τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας, ακολούθησαν πληροφορίες που απέδωσαν στην πρέσβειρα διαμεσολαβητικό ή προωθητικό ρόλο υπέρ επιχειρηματικών συμφερόντων με προνομιακή πρόσβαση, κυρίως στον ενεργειακό τομέα.

Ο Δημήτρης Μάντζος υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ανάγκη διερεύνησης των καταγγελλόμενων πρακτικών, κάνοντας λόγο για ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας, το οποίο απέχει από την εξωτερική πολιτική αρχών που οφείλει να ακολουθεί η Ελλάδα.

Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για πλήρη και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις ενεργειακές, αμυντικές και λοιπές συμφωνίες που συνήφθησαν στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο ίδιος, όπως σημειώνει, είχε τότε εκφράσει την πλήρη στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης προς την πρέσβειρα.

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Ο κ. Μάντζος ζητά να αποσαφηνιστούν το περιεχόμενο, ο σκοπός και τα οφέλη των συμφωνιών, υπογραμμίζοντας ότι η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνει με όρους πλήρους διαφάνειας.

Καταλήγοντας, θέτει ευθέως το ερώτημα για τη στάση που προτίθεται να τηρήσει η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις εξελίξεις. Ζητά να διευκρινιστεί εάν το υπουργείο Εξωτερικών έχει καλέσει την Αμερικανίδα πρέσβειρα να δώσει εξηγήσεις για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, αλλά και εάν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση σκοπεύουν να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ή να προβούν σε επίσημες παραστάσεις προς τις ΗΠΑ.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά ουσιαστικές απαντήσεις για τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις, τη λειτουργία της διπλωματίας και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

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