Σοβαρά επεισόδια στο Μιλάνο. Τουλάχιστον 70 προσαγωγές, λεηλασίες και καταστροφές.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (18/10) στο Μιλάνο, με ομάδες νεαρών να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε καταστήματα και δημόσιες υποδομές, ενώ οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις οδήγησαν σε δεκάδες προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, νεαροί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν σε σουπερμάρκετ και καταστήματα ένδυσης, προκαλώντας ζημιές και προχωρώντας σε λεηλασίες.

Στη συνέχεια, η ένταση μεταφέρθηκε στους δρόμους της πόλης, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις με αστυνομικούς. Οι συμμετέχοντες στα επεισόδια εκτόξευσαν τραπέζια και καρέκλες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ προκάλεσαν σημαντικές φθορές σε στάσεις λεωφορείων.

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Τουλάχιστον 70 προσαγωγές

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 70 προσαγωγές, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, καθώς επιχειρούσαν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

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Τα επεισόδια επηρέασαν τη λειτουργία του ιστορικού κέντρου του Μιλάνου, με τις αρμόδιες αρχές να αποφασίζουν το πρόωρο κλείσιμο του καθεδρικού ναού της πόλης, του γνωστού Ντουόμο, για λόγους ασφαλείας.

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω των συγκρούσεων, καθώς η ένταση στους γύρω δρόμους δημιούργησε ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενους τραυματισμούς ή τον ακριβή αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε η Μελόνι

Οι εξελίξεις προκάλεσαν την παρέμβαση της ιταλικής κυβέρνησης, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη με αντικείμενο τη διαχείριση της δημόσιας τάξης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιμετώπιση των επεισοδίων και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην πόλη, μετά τις καταστροφές που καταγράφηκαν σε εμπορικές επιχειρήσεις και δημόσιους χώρους.

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Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε και ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, ο οποίος καταδίκασε τις επιθέσεις και τις καταστροφές.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι καταδικάζει «απερίφραστα όλους όσοι ευθύνονται για τις εγκληματικές αυτές πράξεις», τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει «δήθεν κατανόηση για κάτι το απόλυτα ακατανόητο».

Οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν την έκταση των ζημιών και να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασαν τα επεισόδια, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για τις προσαγωγές και την κατάσταση στην πόλη.